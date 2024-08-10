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高雄駕駛闖紅燈馬路變「得來速」 撞車撞破麥當勞大門

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子駕駛的轎車，隨後車子往前衝撞至麥當勞門柱，造成大門玻璃門破裂，所幸未造成店內人員受傷，梁、郭二人受輕傷，無酒駕行為。

三民二警分局警方調查，梁姓男子（46歲）今凌晨2時許駕車沿九如一路東向西行駛，在平等路口闖紅燈直行，適郭姓男子（31歲）駕車沿平等路南向北行駛，因路口綠燈郭駕車直行，兩車當場發生擦撞。

梁男轎車當時撞上郭男轎車後，又往前滑行，撞上麥當勞門柱，造成玻璃門破裂，所幸麥當勞店員及客人無人受傷，郭、梁二人身體輕微擦挫傷。　

警方獲報到場處理測繪，對梁、郭二人施以酒測，雙方均無酒駕行為；警方調閱監視畫面，初步研判肇因為梁男闖紅燈所致，詳細肇責由交通大隊分析研判。

梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈（紅圈處），先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈（紅圈處），先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子的轎車（紅圈處），車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子的轎車（紅圈處），車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃，梁的轎車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈，先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃，梁的轎車車頭毀損。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈（紅圈處），先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝
梁姓男子今凌晨駕車行經高市三民區九如一路與平等路口時闖紅燈（紅圈處），先撞上郭姓男子的轎車，車又往前衝撞破麥當勞大門玻璃。記者石秀華／翻攝

車禍 麥當勞

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