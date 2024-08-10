影／家有失智長輩？台南警快速尋人經驗 建議戴GPS定位器
台南警方昨晚接獲報案有失智老人從市區家中騎機車一路到山區，擔心發生意外，還好細心的家屬暗中在機車上裝了GPS定位手環，讓員警能快速縮小範圍找人、在老人深入危險區域前找到。員警以尋人經驗呼籲民眾，為失智家人、使用的交通工具戴GPS定位器，「一個只要幾百塊錢、卻可能在關鍵時刻救人一命」。
台南玉井分局南化分駐所昨晚接獲分局勤務指揮中心通報，有一失智80多歲陳姓老人於晚上6點半騎機車自仁德市區外出後一直未返家，家屬擔心發生意外立即向警方請求協尋。
家屬稱陳姓老人騎的機車內裝有GPS定位手環，訊號位置出現在豪雨常出現土石流的南化區北寮里，玉井分局立即通報分駐所正在巡邏的巡佐黃金樑及警員張家豪，以家屬提供定位方向，配合監視系統沿路從南化區北寮里、玉井區沙田里等方位尋找陳姓老人騎車身影。
警方表示，還好員警在經過玉井區統一超商前剛好瞄到特徵類似似的老人，及時尋獲，意識、精神都良好，只是問老人家為什麼大老遠跑來山區，他說他也不知道為什麼，也不知道等一下要往哪裡去。家屬對警方積極尋人再三表達萬分感謝。
員警表示，便宜的GPS定位器雖然定位不一定很精確，但至少能夠大胡說小範圍，更有機會在發生危險前找到人，呼籲有需要的民眾能考慮選擇。
玉井分局表示，家中如有高齡長者應多加關心，高齡長者常伴隨有失憶或失智現象，應讓他們隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上或寫上姓名、聯繫電話等資料，可向市政府社會局申請長者預防走失手鍊，或至分局捺印指紋建檔，可幫助在老人不慎走失時，由發現員警或民眾盡快通知家屬帶回，使年長迷途失智者免於危難。
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