影／台南婦欲囤1.7公斤黄金給兒子結婚用？保七警苦勸阻詐

台南62歲王姓婦人4月加入LINE投資群組，對其投資高報酬說法深信不疑，上月底趕赴台銀台南分行欲取款購買1.7公斤的黃金（約434萬元），稱購買黃金是準備給兒子結婚用，經追問才說交付對方投資，且已交付現金8次共約500萬現金，經保七員警苦勸1個多小時才驚覺上當。

王婦欲取款時，經保七、台銀人員關懷提問，她表示，購買黃金是準備給兒子結婚用，惟目前黃金價格仍處在高價區，認其說詞不合常理。經同意檢視她與對方手機對話內容後，發現她4月加入LINE帳號為「鼎元國際｣股票投資群組後，已匯款2筆金額，2帳戶均已列為警示帳戶外，詐團又以現金儲值方式赴王婦家中取款共8次，前後已交付約500萬元。

如今，王婦又要來台銀台南分行，欲取款購買1.7公斤的黃金交付投資，且對詐騙集團投資高報酬的說法深信不疑。

經保七員警等不斷向她勸說，提出諸多相關案例說明，她先前所匯款帳戶已被銀行列為警示帳戶，該投資群組顯為詐騙集團所設的詐財陷阱，員警耐心苦勸約1個多小時後，她才驚覺遭詐騙，停止黃金購買作業。