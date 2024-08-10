影／台南婦欲囤1.7公斤黄金給兒子結婚用？保七警苦勸阻詐
台南62歲王姓婦人4月加入LINE投資群組，對其投資高報酬說法深信不疑，上月底趕赴台銀台南分行欲取款購買1.7公斤的黃金（約434萬元），稱購買黃金是準備給兒子結婚用，經追問才說交付對方投資，且已交付現金8次共約500萬現金，經保七員警苦勸1個多小時才驚覺上當。
王婦欲取款時，經保七、台銀人員關懷提問，她表示，購買黃金是準備給兒子結婚用，惟目前黃金價格仍處在高價區，認其說詞不合常理。經同意檢視她與對方手機對話內容後，發現她4月加入LINE帳號為「鼎元國際｣股票投資群組後，已匯款2筆金額，2帳戶均已列為警示帳戶外，詐團又以現金儲值方式赴王婦家中取款共8次，前後已交付約500萬元。
如今，王婦又要來台銀台南分行，欲取款購買1.7公斤的黃金交付投資，且對詐騙集團投資高報酬的說法深信不疑。
經保七員警等不斷向她勸說，提出諸多相關案例說明，她先前所匯款帳戶已被銀行列為警示帳戶，該投資群組顯為詐騙集團所設的詐財陷阱，員警耐心苦勸約1個多小時後，她才驚覺遭詐騙，停止黃金購買作業。
保七總隊呼籲，目前詐騙集團利用LINE通訊軟體成立投資社群，以「高獲利、零風險」等話術誘惑民眾出金投資案件層出不窮，請民眾投資時，務必提高警覺，再三留意，匯款前應多方查證，以免上當受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言