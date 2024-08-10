鬼月的巧合？雨天8小時內 高雄這條路連兩車自撞

黃姓男子今天清晨駕車行經高雄大寮區光明路三段，適下雨路面積水濕滑加上彎道，致車子失控撞電線桿，巨大撞擊力，造成左車身凹陷，黃男頭及手腳受傷，幸送醫無生命危險；由於8小時前，一輛預拌混凝土車在同一條路才撞斷路燈桿受傷，因正值鬼月，巧合中帶點詭異。

林園警分局指出，黃姓男子（30歲）今天清晨5時4分許駕駛Toyota轎車行經大寮區光明路三段北往南行駛時，因彎道加上雨天路面些許積水濕滑，致黃的轎車打滑，左側車身猛烈撞擊路邊電線桿，導致車身凹陷，黃男投、手腳受傷。

警消獲報趕抵，救護員將受傷的黃男送醫治療，幸無生命危險，黃酒測值為零，無酒駕行為。