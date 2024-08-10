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鬼月的巧合？雨天8小時內 高雄這條路連兩車自撞
黃姓男子今天清晨駕車行經高雄大寮區光明路三段，適下雨路面積水濕滑加上彎道，致車子失控撞電線桿，巨大撞擊力，造成左車身凹陷，黃男頭及手腳受傷，幸送醫無生命危險；由於8小時前，一輛預拌混凝土車在同一條路才撞斷路燈桿受傷，因正值鬼月，巧合中帶點詭異。
林園警分局指出，黃姓男子（30歲）今天清晨5時4分許駕駛Toyota轎車行經大寮區光明路三段北往南行駛時，因彎道加上雨天路面些許積水濕滑，致黃的轎車打滑，左側車身猛烈撞擊路邊電線桿，導致車身凹陷，黃男投、手腳受傷。
警消獲報趕抵，救護員將受傷的黃男送醫治療，幸無生命危險，黃酒測值為零，無酒駕行為。
巧合的是，衛姓男子昨傍晚4時16分許駕駛預拌混凝土車，同樣行經光明路三段，也因雨天路面濕滑，致混凝土車失控撞斷路口交通號誌桿，在七月鬼門開的日子，所幸未波及其他人車，衛男也幸運地僅受輕傷。
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