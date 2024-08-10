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說被附身要祭改...他半夜路中燒金紙 法官罰3千
目前正值中元普度期間，很多人都會祭祀拜拜、焚燒紙錢，基隆許姓男子上月在住處前道路焚燒金紙，表示要祭改，但因金紙隨風亂飛遭到檢舉。法官認為他無正當理由，且未使用金爐或安全圍籬，也未備妥滅火設備，在公共場所焚燒金紙，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法裁罰3千元。
基隆地院判決書指出，許男7月3日凌晨3時49分許，在住處前前道路焚燒金紙，金紙直接放在道路上，根據市警第四分局提供監視器及蒐證影像，發現該道路有行人及車輛往來的可能，且道路兩側為民宅，路旁也有數輛自小客與機車停放。
法官審理認為，許男當時並未使用金爐或安全圍籬，也沒有備有滅火設備，僅有席地焚燒，稍有疏失，極可能因燃燒的金紙隨風飛散而有延燒之危險，除直接危害他人身體及財產之虞外，如有行人或車輛經過，也可能因此受到驚嚇而導致意外或交通事故發生的可能。
法官說，依社會秩序維護法第68條第1款，無正當理由於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或1萬2千元以下罰鍰。
許男自陳，因為被附身，要燒金紙祭改，他想說趕快處理，焚燒金紙後沒有撲滅，等它焚燒完後掃起來而已。他的說詞法官不認同，認定他因自認在進行宗教儀式，沒有正當理由，在公共場所任意焚燒紙錢罔顧公共安全，忽視焚火對他人生命、身體及財產之危險性，構成無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者，裁處3千元以示警惕。
農曆7月「鬼門開」後，在台灣傳統習俗，寺廟、社區、公司行號、政府單位等都會普度、祭祀，常見焚燒金紙。基隆市環保局表示，為提倡環保友善祭祀，宣導祭祀零汙染，鼓勵民眾祭祀紙錢減量集中燒，詳情可至環保局網站查詢。如果自己焚燒金紙，建議要在安全地點，並備妥金爐或有安全圍籬，避免引起災害。
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