車聚塞爆南投2國道停車區 釀東草屯休息站首次封閉

1名網路部落格作者號召今天晚間在南投車聚，各地車友很快擠爆國道南投服務區、東草屯休息站，衍生違規停車等亂象，甚至有消防車塞在車陣，東草屯休息站也因此首次暫時封閉。

國道3號南投服務區是熱門車聚地點，國6東草屯休息站啟用後也成車聚新去處。有臉書（Facebook）粉絲專頁個人部落格作者號召今天晚間在南投服務區車聚，晚間7時、8時就湧入數百車「塞爆」南投服務區，這名部落格作者緊急公告要車友轉往東草屯休息站。

東草屯休息站小型車位僅95格，瞬間湧入數百輛汽車很快又「塞爆」休息站，排隊進入休息站車流回堵到國道6號主線，一度造成指標5公里處東草屯路段「紫爆」，由於狀況混亂，國道警方通知交通部高速公路局派工程車封閉休息站入口，是東草屯休息站啟用後首次。

透過國道監視器可見，由於瞬間湧入大量車潮，東草屯休息站熱鬧像「菜市場」，其中不乏法拉利、保時捷、麥拉倫等價值新台幣千萬元跑車；因車位不足，許多車輛違規停在車道，參加車聚大量民眾也隨意穿梭車道，甚至還有出勤返隊的消防車被塞在車陣動彈不得。

警政署國道公路警察局第七公路警察大隊接受中央社記者訪問表示，南投服務區派遣4車8人、東草屯休息站派駐5車9人執行勤務，針對今晚東草屯休息站車聚違停等亂象，警方以擴音器驅離並照相蒐證，將陸續開出舉發單，控制現場秩序後，車潮逐漸散去。