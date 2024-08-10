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監視器有盲點 警：辦案還是要靠人

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

全台監視錄影系統分布密集，但還是要輔以偵辦刑案技巧，才能避免監視器造成的死角。 記者張曼蘋／攝影
全台監視錄影系統分布密集，但還是要輔以偵辦刑案技巧，才能避免監視器造成的死角。 記者張曼蘋／攝影
警方辦案愈來愈依賴監視器，基層警員認為，科技辦案固然重要，但最重要的還是「人」，還是要輔以偵辦刑案技巧，才能避免監視器造成的死角。也有員警認為，有些路段因網路及電力設備等問題無法架監視器，但仍可過民間監視器去追查。

只要發生刑案，下至派出所、上至分局，都有專人過濾監視器抓人，刑警大隊還有監視器鷹眼小組，遇到重大刑案，統籌分局分工。以台北市警局來說，北市設置1.8萬支監視器，至今沒有未破的的重大刑案。

基層員警表示，不可諱言，辦案現在依賴監視器，不只可以比對人，還有車牌，甚至身形。未來還會有人臉辨識，就算戴口罩也難逃「法眼」露出眼睛，未來的技術也足供辨識，但科技辦案，最重要的還是「人」，過濾監視器不能有疏忽，監視器沒畫面，並代表嫌疑人沒有去過。

資深刑警表示，監視器還是有盲點，例如受光影影響，以及監視器的角度，都有可能會錯失影像畫面，所以還是要輔以現地勘查，才不會錯失破案契機；犯罪地點不在錄監系統環域範圍，嚴格來說並不算是「治安死角」，以台北市的監視器密度，這支看不到，不代表其他支也沒拍到，除非人車必經之路都沒設監視器，才會可能有死角。

曾餐與重大案件調閱監視器小組的員警表示，目前新北市重要路口沿線都設置有監視器，而且針對較常發生刑案部分，都有配合調整監視器角度或是新增點位，隨著都市開發、網電設備到位，監視器系統將更加完善。

人臉辨識 監視器

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