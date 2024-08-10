雙北犯罪熱點 部分竟無監視器

全台監視錄影系統分布密集，截至去年底新北警察局列管警用監視器共2萬8624具。記者張曼蘋／攝影

雙北警用監視器成破案利器，但仍存治安死角，北市去年9大類刑案發生犯罪地點4.8萬處，但不在錄監系統環域200公尺內、且發生5次以上者計有41處、共412件，新北也被審計部點出監視器查獲率也下降。雙北警局皆指出，將逐年新增上百支監視器，會依治安需要、急迫性規畫。

審計部報告指出，北市去年發生竊盜、公共危險（肇逃）、毀損、侵占、妨害自由、其他、傷害、殺人案及強盜案等9類刑案，計有4萬8067處，去年底止，錄監系統設1萬8094支監視攝影器，卻發現這些刑案發生地不在錄監系統環域200公尺內且發生5次以上者，計有41處，易衍生治安死角風險。

報告也指出，新北110年到去年全部刑案發生數分別為3萬1874件、3萬5311件、4萬967件，其中警用監視器協助查獲數分別為1萬5339件、1萬6415件、1萬6682件，查獲率分別為49.71%、47.96%、42.45%。

且以警用及列管民間監視器設置地點為中心環域50公尺範圍為有效涵蓋區域分析，其中有3個行政區的7個鄰近區域，刑案發生次數超過4件，未落在警用及民間監視器有效涵蓋區域。

北市警局指出，該41處地點共412案，經過逐案分析，這些地點包含大專院校校區、世貿展覽館、國父紀念館、公園等大型空間，屬非可以設立監視器的範圍，另道路重複發生刑案的地點，多為警方布設路檢點的路段，因刑案數計算的方式，線上警網破獲案件，也要同時加計發生，因此對於刑案數據的解讀分析，恐有誤解。

警局表示，錄影監視器設置地點以公共領域為主，並視經費依治安需要急迫性規畫優先順序、逐步建置，盡可能涵蓋各治安熱點。今年新增建置500支監視器，預計明年再增400支，每年也編監視器維護修復等預算。

新北警察局說，新北轄內主要道路及重要治安地點均裝設監視器，部分地點因電力因素仍難裝設，持續推動鼓勵民間調整自有監視器拍攝方向為輔助，將定期分析地區犯罪及交通事故數據，滾動檢討監視器設置地點。

警局指出，從去年至116年規畫逐年新增共3254具監視器，至116年總數將達3萬1228具，未來持續爭取預算辦理汰舊換新，強化效能。