治安死角？審計報告指北市41處犯罪熱點無監視器 市警局今晚澄清

雙北警用監視器成破案利器，但審計部的報告指出恐仍存治安死角，北市去年9大類刑案發生犯罪地點4.8萬處，但不在錄監系統環域200公尺內、且發生5次以上者計有41處、共412件。北市警局晚間指出，數據的解讀分析，恐有誤解。

審計部報告指出，北市去年年發生竊盜、公共危險（肇逃）、毀損、侵占、妨害自由、其他、傷害、殺人案及強盜案等9類刑案，計有4萬8067處，去年底止，錄監系統設置1萬8094支監視攝影器，卻發現這些刑案發生地點不在錄監系統環域200公尺內且發生5次以上者，計有41處，易衍生治安死角風險。

不過，針對審計部提列41處治安死角，市警局澄清，該41處地點共412案，經過逐案分析，這些地點包含大專院校校區、世貿展覽館、國父紀念館、公園等大型空間，屬非可以設立監視器的範圍，另道路重複發生刑案的地點，多為警方布設路檢點的路段，因刑案數計算的方式，線上警網破獲案件，也要同時加計發生，因此對於刑案數據的解讀分析，恐有誤解。

至於錄影監視器設置原則，市警局表示，錄影監視器設置需兼顧治安維護及民眾隱私，設置地點以公共領域為主，並視經費依治安需要的急迫性規畫優先順序、逐步建置，盡可能地涵蓋各治安熱點。

警察局錄影監視器設置，均依刑案偵防及交通狀況等因素，召集相關單位會勘，審慎評估設置地點及數量；另部分地點因環境等因素考量未能設置，唯仍有多數民間監視器、行車紀錄器、證人證述、物證蒐集與鑑識等偵查方法與技巧，足以彌補不足，以全面形成台北市治安交通防護網。