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「一時好玩」高雄男鑽好市多冰櫃嬉鬧遭逮 依社維法送辦

中央社／ 高雄9日電

高雄林姓男子到好市多大順店購物，把自己關進冰櫃擺拍嬉鬧，黃姓女友人錄影還不斷嬉笑；警方今天表示，2人明顯觸犯社維法，調查後將移請法院裁處，最高可處3天拘留。

網路流傳一段名為「大鬧好市多」影片，一名穿著綠色短袖上衣、黑色短褲男子打開冰櫃，把自己關在冰櫃裡，接著拿出手機面對錄影鏡頭，做出許多動作；錄影的女性友人則從頭笑到尾。

高雄市警察局前鎮分局獲悉後，經前往賣場調查確認影片中綠衣男子為32歲林姓男子、其友人32歲黃姓女子在場攝影並上傳網路，2人今天經警方通知到案說明，表示單純一時好玩，才會在賣場內作出踏進冷藏櫃等行為，也對於自身行為造成賣場困擾，深感抱歉。

警方指出，目前賣場對於此案尚未提出法律訴訟程序，但由於2人行為明顯觸犯社會秩序維護法第68條第2款「藉端滋擾公司行號、公共場所或公眾得出入之場所」，全案仍於調查後，移請高雄地方法院簡易庭裁處，得處3天以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

一名戴眼鏡的男子進入好市多乳品區的冷藏櫃。圖／翻攝自黑色豪門企業
一名戴眼鏡的男子進入好市多乳品區的冷藏櫃。圖／翻攝自黑色豪門企業

好市多 影片 網路 賣場

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