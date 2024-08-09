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影／拖吊場花4880元領車 男掛假車牌欲離去...警活逮送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓男子將一輛報停貨車違規停放路邊被警方拖吊，這月初黃到拖吊場辦理領車事宜。不料，卻因掛上假車牌被員警發現，當場被逮、查扣假車牌，一併帶回查辦，警詢後依法送辦。

據了解，黃姓男子（50歲）上個月17日傍晚5時許，將名下一輛報停無車牌的小貨車，違規停放在路邊。民眾檢舉貨車占用道路，遭依道路交通管理處罰條例第12條4項之規定，罰處1萬0800元以下罰鍰，並將貨車拖至保管場。

孰料，黃男遲未前來保管場辦理領車事宜，警發函通知黃男將車領回。這個月5日下午4時許，黃男帶著兩面偽造假車牌，前往新北市林口區文化北路一段拖吊場準備領車。

怎料，黃男一到保管場，見現場有民眾在辦理領車事宜，先去找其貨車，旋即將兩面假車牌懸掛到小貨車上，隨後黃辦完領車手續，並繳交4880元移置、保管費，正等民間拖吊車協助將貨車拖離保管場時。

保管場員警黃仲遠發現，黃怎麼沒先到櫃台辦理領車，而是先去找貨車，再返回櫃台辦理，黃的行徑與一般正常民眾領車程序不同。這讓黃姓員警覺得奇怪趨前察看，赫見貨車車牌怎與車籍資料不符，經詢問黃男坦承懸掛假車牌，一併帶回查辦。

偵詢時，黃男坦承懸掛假車牌，辯稱，因貨車停用報停中沒車牌，才會透過網路購買偽造車牌懸掛，警詢後依偽造特種文書罪嫌將黃男函送法辦。

黃男在新北林口拖吊場內懸掛假車牌，遭警發現法辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男在新北林口拖吊場內懸掛假車牌，遭警發現法辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男在新北林口拖吊場內懸掛假車牌，遭警發現法辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男在新北林口拖吊場內懸掛假車牌，遭警發現法辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男在新北林口拖吊場內懸掛假車牌，遭警發現法辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男在新北林口拖吊場內懸掛假車牌，遭警發現法辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男在新北林口拖吊場內懸掛假車牌，遭警發現法辦。記者曾伯愷／翻攝
黃男在新北林口拖吊場內懸掛假車牌，遭警發現法辦。記者曾伯愷／翻攝

保管費 林口

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