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影／鬼月驚魂…嘉義警官拜包公突倒地 民俗專家這樣解讀
嘉義縣朴子警分局朴子派出所供奉包公神像，本月4日農曆7月鬼門開時，請道長到派出所做法事時，一名警官突然癱軟倒地，嚇得旁邊的人連忙攙扶，欲叫救護車送醫，該名警官事後自稱對包公有感應，當下才會沒站穩，但此事引起聯想及議論；民俗專家建議可到大廟走動、多行善。
據了解，朴子派出所供奉的包公神像，原是一尊「落難神明」，員警約在20年前從1間小廟旁撿回，最初擺在辦公桌，無人參拜，但隨著一件又一件刑案偵破，大家有難解案件就會拜託包公幫忙，現在已是朴子派出所的坐鎮神明，每逢農曆初一、十五都會準備水果參拜。
日前農曆7月1日鬼門開時，派出所循例請道長來做法事，一名已調至其他警分局的警官，休假還特別來參加，不料突然癱軟倒地，事後自稱對包公有感應才會沒站穩，此事引起議論。
民俗專家廖大乙說，被包公附身應該會正氣凜然，不會突然四肢癱軟，建議可多到香煙裊裊的大廟走動，多做善事提升自身運勢。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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