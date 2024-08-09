影／加LINE投資群組...股票賺錢嘸出金 退休男怒報警逮2詐團成員

退休黃姓男子今年5月加入LINE股票投資群組，先後多次匯款及面交共投資80萬元，見股票賺錢卻無法出金怒報警，新北警方今趁雙方再度相約面交，逮詐團車手陳姓男子及收水手莊姓男子，警詢後依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

住新北市已退休的57歲黃姓男子本月7日到台北市警局中正第一警分局博愛路派出所報案，他表示，今年5月加入LINE股票投資群組，先後陸續匯款4次及面交2次共80萬元給自稱是股票操作老師助理，從手機App看到股票賺錢卻無法出金，才懷疑遭詐騙集團所騙，要求警方協助追回投資款項。

新北市海山警分局江翠派出所接獲北市博愛路派出所單一窗口受理報案轉來此案，海山警方便指導黃男與詐騙集團周旋，假裝表示願意再加碼投資180萬元，雙方相約今天中午11時20分在板區吳鳳路一間超商面交，警方趁詐團車手陳姓男子（34歲）出面取款當場逮人，隨於中午12時在板橋區介壽公園廁所，逮捕詐團收水手莊姓男子（23歲），警詢後今天下午依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。