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北市福德國小怪手拆校舍突墜樓 建管處出手開罰、勒令停工

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

北市信義區福德國小今天下午發生怪手墜樓意外，當時正拆除校舍，4樓樓板坍塌，造成怪手翻覆，46歲高姓駕駛受困、失去呼吸心跳，目前命危仍待救援。台北市建管處表示，拆除工程未設妥防範危險的適當設備及措施，違反建築法，已依法開罰承拆人及監拆人各9萬元罰款，並勒令工地停工。

建管處長虞積學說，福德國小校舍拆除工程於今年4月取得拆除執照，是一棟5層樓的建築物，7月9日申報開工，承拆人為邦興營造有限公司，監拆人為邱永章建築師事務所，今日於拆除4樓頂板時，發生施工機具翻覆及人員受困意外。

虞積學指出，建管處接獲通報後，立即派員並聯絡專業公會技師抵達現場協助救援事宜，截至18時30分，現場仍由本府各單位協力搶救中。

建管處表示，拆除工程未設妥防範危險之適當設備及措施，違反建築法第84條規定，已立即依建築法第89條規定處承拆人及監拆人各9萬元罰款，並勒令工地停工，後續復工計畫須委託相關公會審查，確認施工方式安全無虞始得恢復施工。

台北市福德國小發生怪手墜樓意外，46歲高姓怪手駕駛失去呼吸心跳，目前命危仍待救援。記者廖炳棋／翻攝
台北市福德國小發生怪手墜樓意外，46歲高姓怪手駕駛失去呼吸心跳，目前命危仍待救援。記者廖炳棋／翻攝

北市 建築師 罰款

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