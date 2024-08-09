北市福德國小怪手拆校舍突墜樓 建管處出手開罰、勒令停工

北市信義區福德國小今天下午發生怪手墜樓意外，當時正拆除校舍，4樓樓板坍塌，造成怪手翻覆，46歲高姓駕駛受困、失去呼吸心跳，目前命危仍待救援。台北市建管處表示，拆除工程未設妥防範危險的適當設備及措施，違反建築法，已依法開罰承拆人及監拆人各9萬元罰款，並勒令工地停工。

建管處長虞積學說，福德國小校舍拆除工程於今年4月取得拆除執照，是一棟5層樓的建築物，7月9日申報開工，承拆人為邦興營造有限公司，監拆人為邱永章建築師事務所，今日於拆除4樓頂板時，發生施工機具翻覆及人員受困意外。

虞積學指出，建管處接獲通報後，立即派員並聯絡專業公會技師抵達現場協助救援事宜，截至18時30分，現場仍由本府各單位協力搶救中。