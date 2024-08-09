台中婦遭投資詐騙20萬 與警合作引出車手逮人

台中1名婦人加入網路上某投資群組，投入20萬元後，詐團稱獲利卻刁難出金，婦人發現遭詐騙，7日到警局報案，與警方合作以加碼投資為由引出車手黃男，遭警方依法送辦。

台中市警察局太平分局今天表示，宏龍派出所7日接獲1名婦人「菁姐」報案稱，她今年7月上旬在網路上加入某投資群組，菜籃族的她原本抱著試試看的心情，就匯入新台幣20萬元到指定帳戶，結果帳上金額獲利翻倍，婦人要將獲利匯出，卻遭對方刁難，發覺可能遭到詐騙到警局報案。

警方獲報得知婦人已匯入本金，卻無法順利出金，於是將計就計，以要加碼投資金額200萬元為由，由婦人約詐騙車手在警局附近超商付款，警方派出警力埋伏，成功逮捕車手22歲黃男。

黃男到案後，身上遭查扣多張偽造投資公司工作證、偽造收款收據。他辯稱，因無業為賺快錢才加入詐團，都是接獲上游通知再前往指定地點收款，接著交由不特定人領走後獲得報酬。警方將黃男依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並向上溯源追查涉案集團。