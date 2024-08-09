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影／豐原婦人逛市場「專偷貴蔬菜」 被害攤主提供破案獎金
台中豐原第一市場今天有菜販PO網說，一名婦人到她菜攤挑了二大袋蔬菜偷走，還專偷貴的菜，價值共1100元，她請大家提供線索供警方捉人，會有特殊獎金。
菜販在臉書PO和影片說，她知道現在民間疾苦，股票崩盤，菜價飆漲，百姓荷包縮水，但一名婦人到她菜攤拿走二大袋蔬菜，還拿最貴的菜，被害人無奈說「阿姨，你能出來付錢嗎？」
豐原警分局表示，豐原派出所今天獲知有網友張貼豐原區第一市場攤販蔬果遭竊案後，未接獲有報案紀錄，因此立即派員前往該處訪查。
經了解，被害人稱今天上午9時30分，她經營的菜攤遭不明人士徒手竊取蔬菜，包括菇類8包、四季豆2斤，約損失1100元，全案依竊盜罪偵辦，警方將積極調閱相關資料，將犯嫌查緝到案。
警方呼籲，民眾發現可疑的人、事、物，應立即撥打110報案，警民合作一起維護社會治安；看見他人財物切勿心起貪念，將非屬自己物品佔為己有，法網恢恢疏而不漏，以免涉法。
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