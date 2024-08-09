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影／午後溪水暴漲...烏來福山溯溪3少年受困 全數平安獲救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一場午後雷陣雨導致溪水暴漲，烏來區福山地區今天下午4時許傳出有3名少年溯溪受困溪中大石上，新北市消防局出動船艇於下午5時許全數平安救出。

新北市消防局今天下午4時12分獲報，烏來區馬岸16號之1、福山一號橋附近，因溪水暴漲有多人受困溪中岩石上，派遣2大隊1中隊7分隊共計30車57人前往救援。

據了解，今天有5名年約10至12歲少年參加暑期戶外活動鄉力4名大人帶隊共9人一同登山，自福山里卡拉莫基前往大羅蘭溪邊戲水，因午後雷陣雨，導致溪水突然暴漲，有4名少年受困溪中岩石，需等待救援。

警方與消防人員到場時，其中1名受困少年已被帶隊大人救出，尚有2男1女共3人因如黃泥流般溪水，受困在溪中岩石上，消防人員出動船艇強行涉水，於下午5時20分成功靠近岩石，順利救出3名受困少年，3人都有穿著救生衣及戴安全帽，初步檢視無大礙，仍由護車預防性送往新店慈濟醫院檢視。

新北市一場午後雷陣雨導致溪水暴漲，烏來區福山地區今天下午4時許傳出有3名少年溯溪受困沙洲，新北市消防局出動船艇於下午5時許全數平安救出。記者王長鼎／翻攝
新北市一場午後雷陣雨導致溪水暴漲，烏來區福山地區今天下午4時許傳出有3名少年溯溪受困沙洲，新北市消防局出動船艇於下午5時許全數平安救出。記者王長鼎／翻攝
新北市一場午後雷陣雨導致溪水暴漲，烏來區福山地區今天下午4時許傳出有3名少年溯溪受困沙洲，新北市消防局出動船艇於下午5時許全數平安救出。記者王長鼎／翻攝
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新北市一場午後雷陣雨導致溪水暴漲，烏來區福山地區今天下午4時許傳出有3名少年溯溪受困沙洲，新北市消防局出動船艇於下午5時許全數平安救出。記者王長鼎／翻攝

消防人員 溯溪 烏來

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