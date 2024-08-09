影／午後溪水暴漲...烏來福山溯溪3少年受困 全數平安獲救

新北市一場午後雷陣雨導致溪水暴漲，烏來區福山地區今天下午4時許傳出有3名少年溯溪受困溪中大石上，新北市消防局出動船艇於下午5時許全數平安救出。

新北市消防局今天下午4時12分獲報，烏來區馬岸16號之1、福山一號橋附近，因溪水暴漲有多人受困溪中岩石上，派遣2大隊1中隊7分隊共計30車57人前往救援。

據了解，今天有5名年約10至12歲少年參加暑期戶外活動鄉力4名大人帶隊共9人一同登山，自福山里卡拉莫基前往大羅蘭溪邊戲水，因午後雷陣雨，導致溪水突然暴漲，有4名少年受困溪中岩石，需等待救援。