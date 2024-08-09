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相約釣魚釀憾事...小五男童不慎落入魚塘溺斃 排球隊友靈堂悲傷探視

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣信義鄉卡里布安村3名國小學童前天下午相約到望鄉部落魚池釣魚，其中10歲田姓男童不慎失足溺水，同學目睹後嚇得找部落大人協助，最後雖經消防人員下水尋獲，但男童已不幸溺斃身亡，家屬今天設立靈堂，國小排球隊隊員前來探視弔唁，大家都表示不捨。

信義警方說，田童與同伴前天下午4時相約至望和巷7號遊玩，因田童向2人稱該戶池塘內有魚可釣，田童率先爬圍牆進入該戶，後兩人也跟著進入，而田童竟跳進池塘內玩水後，看見不會游泳的田童落水後慢慢往水池中央深水處陷落，田童已溺水後，同伴馬上到路上請路人求救，和社所警員立即呼叫消防隊前往處理。

信義消防分隊於16時44分搜救到田童，經現場CPR急救後仍無意識，立刻由救護車轉送南基醫院急救，於18時38分經南基醫院急救無效，全案由檢察官指示相驗後，家屬無意見，已開立死亡證明書予家屬。

據了解，男童父母離異，主要由父親扶養，是家中獨子，平時父親務農會有家人照顧，消防人員說獲報到場時，發現魚池深度約3到5公尺，超過一個成人高度，身著潛水衣下水找尋20分鐘，尋獲男童送醫搶救，仍不幸不治，經檢方相驗係溺水造成的意外。

南投縣信義鄉卡里布安村男童前天下午相約望鄉部落魚池釣魚10歲田姓男童不慎失足溺斃。圖／民眾提供
南投縣信義鄉卡里布安村男童前天下午相約望鄉部落魚池釣魚10歲田姓男童不慎失足溺斃。圖／民眾提供
男童不幸溺斃身亡，家屬今天設立靈堂，國小排球隊隊員都來探視弔唁，大家都表示不捨。圖／翻攝自家屬臉書
男童不幸溺斃身亡，家屬今天設立靈堂，國小排球隊隊員都來探視弔唁，大家都表示不捨。圖／翻攝自家屬臉書

南投縣 消防人員 溺水

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