撿漂流木注意！2男河床搬台灣扁柏 違反「這規定」侵占送辦

花蓮縣府本月1日公告開放民眾自由撿拾漂流木，賴姓及林姓男子看到新聞，未注意相關規定就興沖沖跑到秀林鄉和平溪橋河床搬木頭，遭警方查獲兩人撿拾兩塊一級台灣扁柏，長度、重量不符可撿拾規定，依侵占罪嫌送辦。警方提醒，可撿拾漂流木的區域、長度、重量都有規定，並非無條件，請民眾務必詳閱公告，避免觸法。

新城警分局和平派出所長王祝光說，日前接獲交通警察隊和仁分隊轉報，秀林鄉和平村和仁地磅空地有人在載運木頭，他與警員郭詠翰立即前往，現場有一輛廂型車及兩名男子，靠近時車內散發濃濃木頭香味。

賴姓男子表示，看到新聞說颱風過後縣府已開放撿拾漂流木，才和朋友一起到和平溪橋南端下方河床撿木頭。警方查看發現車上有兩塊漂流木，通知林業及自然保育署派員認定，確認兩塊木頭為一級台灣扁柏，材積分別為1.13立方公尺、1.52立方公尺，市價約2萬5000元，已超過可撿拾規定，依侵占罪嫌將兩人送辦。

警方表示，縣府雖於1日公告撿拾漂流木，但有相關規範，包括不得裁切、單支規格末徑須小於20公分、長度2公尺以下，或單支重量小於50公斤，且沒有政府註記或烙印標記，也有限定的區域。兩嫌撿拾的扁柏雖無標記，但單支重量超過50公斤，且末徑大於20公分，已違反規定。

花蓮縣府農業處表示，凱米颱風過後海岸線堆積大量漂流木，為早日恢復海岸景觀，1日公告民眾可在開放區域徒手撿拾，撿拾期間到下次陸上颱風警報或豪雨特報發布為止。