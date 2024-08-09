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挪威郵輪「奮進號」台男落海亡 目擊者：人突掉下就不見了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

行駛日本長崎和韓國濟州島6天遊程的「挪威郵輪奮進號」，昨天上午航行在東海的公海範圍，台灣籍黎姓男旅客不明原因落海，救起後已死亡。郵輪今天返回基隆港，基隆地檢署指揮海巡登船保全相關證據，航港局也請船長提出海事報告，釐清落海原因。

據調查，挪威郵輪奮進號昨天上午11時22分，自韓國返台途中，約30多歲台灣籍黎姓男子被發現落海，經船方救起後急救無效，該船今天上午7時靠泊於基隆港東2碼頭，海巡署基隆海巡隊登船保存相關事證。

船務代理公司表示，黎姓旅客落海後，經船上出動小艇將黎男救上甲板，但船醫急救無效，遺體隨郵輪返回基隆港，其餘旅客平順下船。

基隆地檢署表示，經過瞭解，因為發生落海地點在公海，由海巡負責處理，釐清落海原因。

航港局北部航務中心說，北部航務中心將派港口管制員登船了解，並將視家屬需要給予協助，並請船長提出聲明書、海事報告及相關資料以釐清事證。

有目擊遊客表示，「就突然掉下去，有人在遠處拍照時有看到，人就不見了」。

代理的雄獅旅行社表示，此航程為8月4日出發前往日韓的挪威奮進號6日航次，船方接獲通報有旅客落海，立即啟動救援機制，相關經過須以船公司報告及公務機關調查為主，公司將盡全力提供旅客與家屬必要協助。

挪威奮進號（NORWEGIAN SPIRIT）總噸位75904，船長270m，船寬32.2m。

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郵輪今天返回基隆港，基隆地檢署指揮海巡登船保全相關證據，航港局也請船長提出海事報告，釐清落海原因。記者游明煌／攝影
郵輪今天返回基隆港，基隆地檢署指揮海巡登船保全相關證據，航港局也請船長提出海事報告，釐清落海原因。記者游明煌／攝影

基隆港 海巡署

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