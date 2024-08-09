北市監視器今年再裝500支 議員：解決治安死角別以沒預算搪塞

警用監視器成破案利器，北市設置密度愈來愈高，現有1萬8094支，但仍有不少治安死角，北市警局今年再裝500支、明年400支。藍營議員說，監視器新業者使用5G新型態技術，建議未來可優先使用布點；綠營則要警局積極裝設民代建議的熱點，而非以沒預算來搪塞；白營認為新增前可通盤檢討，只要合理編列經費，議會都會支持。

國民黨議員詹為元認為，反覆發生治安事件且無監視器之處，確實是治安防治熱點，裝設監視器、解決治安死角是市府當務之急。北市警用監視器密度高，長期未增設的地點恐與台智光有關，過往建置成本高、警局預算有限下，會發生預算排擠。

詹為元說，目前警局與新業者合作，使用5G新型態技術可免拉線，建置、傳輸的成本比起過往來得低，他建議未來可優先使用新型態技術布點裝設監視器，評估與台智光相關設備的穩定性差異。

民進黨議員林延鳳表示，與里長現場會勘時，里長都會反映哪些是治安死角或車禍事故熱點，警方常稱現在沒有預算，她直言目前最大困擾是地方有需求、警方卻沒預算裝。她認為，警方要重新盤整、與里長確認、透過警局資料庫比對有需求的地方，尤其民代建議熱點要積極裝設，不要以沒預算來搪塞。

民眾黨議員林珍羽表示，她接獲許多陳情服務案件發現，即便大路口一樣有死角，常造成刑事、民事糾紛，往往得透過警方詢問店家碰運氣有無監視器。另外，不少交通、性侵、擄人等事件，往往發生在無人看到之處，例如無尾巷，警方評估因人煙稀少而未裝設，此處更容易成為社會安全的死角。

林珍羽認為，警方應防範於未然，裝設監視器是為了建構完善的社會安全網，而非為了裝而裝，她建議新增前可通盤檢討，只要合理編列經費，議會都會支持，也希望能避免類似台智光案再發生。