恐嚇信「要在野男委學狗爬、女委毀容」 國民黨團譴責

國民黨立委羅智強、徐巧芯等人接獲匿名恐嚇信，信中充斥要讓在野男立委在街頭上學狗爬、女性立委予以毀容等威脅字眼，文末更指名恐嚇國民黨立法院黨團幹部及在野委員。國民黨團強烈譴責恐嚇之不法行徑，並於今天報案，希望警政署日破案，以遏止暴力風氣在社會蔓延。

國民黨團表示，賴清德總統就任以來，打詐無力、跳電頻傳、抗拒國會改革、挑動社會對立，致使社會不安、民心躁動，是否因為如此而讓更多偏激的言論持續產生，造成今天有高達10多位在野立委遭受恐嚇，給人民安居樂業的環境，這是執政者責無旁貸的責任。