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年編6億管理維修！新北審計處曝部分犯罪熱點未設監視器

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北警察局至去年底列管警用監視器共2萬8624具，112年度編列警用監視器管理維護經費預算6億628萬餘元。不過新北審計處指出，警用監視器協助查獲全般刑案比率略下降、部分犯罪熱點周圍未設監視器，有待督導各分局檢討設置地點妥適性，以提升犯罪預防及偵查效能。

審計報告指出，警察局為建構新北安全防護網，2017年12月訂定「新北市政府警察局治安監視錄影系統設置管理維護執行計畫」，截至去年底止，警察局列管警用監視器共2萬8624具，112年度編列維護經費預算6億628萬餘元，含中央補助款2億2600萬元。

經查監視器建置及維護情形，110至112年度新北市全般刑案發生數分別為3萬1874件、3萬5311件、4萬967件，其中警用監視器協助查獲件數分別為1萬5339件、1萬6415件、1萬6682件，查獲率分別為49.71％、47.96％、42.45％。

審計處認為，「查獲件數雖有增加，但查獲率略有下降」，且以警用及列管民間監視器設置地點為中心環域50公尺範圍為有效涵蓋區域分析，其中有3個行政區的7個鄰近區域，刑案發生次數超過4件，未落在警用及民間監視器有效涵蓋區域，警察局應該督導各分局，檢討設置地點妥適性，並適時調整，以提升犯罪預防及偵查效能。

一名資深員警私下坦言，有些區域的確因無電力較難裝外，像新規畫的重劃區也可能因人口尚未進駐，而還沒裝設監視器，但在路口處一定都有裝設。

新北警察局表示，新北市轄內主要道路及重要治安地點均已裝設監視器，除部分地點因電力因素仍難裝設外，其餘將定期分析地區犯罪及交通事故數據，滾動式檢討警用監視器設置地點的妥適性。

針對警用監視器設置，審計處要求警察局督導各分局，檢討設置地點妥適性，並適時調整，以提升犯罪預防及偵查效能。記者張曼蘋／攝影
針對警用監視器設置，審計處要求警察局督導各分局，檢討設置地點妥適性，並適時調整，以提升犯罪預防及偵查效能。記者張曼蘋／攝影
全台監視錄影系統分布密集，截至去年底新北警察局列管警用監視器共2萬8624具。記者張曼蘋／攝影
全台監視錄影系統分布密集，截至去年底新北警察局列管警用監視器共2萬8624具。記者張曼蘋／攝影

監視器 警察

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