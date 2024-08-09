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彰化139線又車禍 去年死3人...網民提醒：小心鬼月抓交替
彰化139線是車禍肇事率高的路段，去年就有3件死亡車禍，昨天又有一名機車騎士行經139線大彰路芬園段時，失控撞上路樹及護欄，車子撞爛，騎士送醫後幸無生命危險，由於正值農曆7月，也引起網民議論「好兄弟可能在抓交替，大家騎車要小心啊」。
警方調查，昨天一名28歲機車騎士行經139線大彰路芬園段往南投縣方向時，在一處彎道失控撞上路旁路樹與護欄，機車瞬間解體噴飛，部分車體卡在護欄，畫面怵目驚心，騎士被送往秀傳醫院，其四肢及身體多處擦挫傷，幸好意識清楚，無生命危險。
根據彰化縣警局交通隊統計，去年139線死亡車禍高達3件，受傷事故有115件，今年1至6月則有受傷事故87件，而2020年一年內也曾發生4起死亡車禍，由於139線有多處彎道，且也常有重機族飆車，車禍發生率高，警方也加強固定與移動式測速取締。
去年三起死亡車禍，分別是2名男子共乘機車疑因過彎自撞路樹，造成1死1重傷；1名女子騎機車過彎時失控自摔，撞到路樹及護欄傷重不治；還有1名男子過彎時，疑超速及壓車失敗衝撞路樹而亡，警方呼籲，民眾應減速行駛，尤其行經彎道時更要小心駕駛。
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