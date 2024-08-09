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台南18歲無照男失控毀車路邊刷一排 掉落電纜線還打傷2警1住院

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南麻豆警分局六甲分駐所何姓、蘇姓警員昨天處理自撞車禍，1輛大貨車路過現場，車身捲起前一起車禍掉落號誌電纜線，打中2警，造成何姓警員頭部受傷後腦出血、蘇姓警員身上多處擦傷，送往柳營奇美醫院治療，由於何姓警員傷勢嚴重，後轉永康奇美醫院住院治療。

昨天凌晨3點左右，18歲黃姓男子駕車行經台1線六甲路段車子突然失控撞上路旁號誌、消防栓，車子再往前衝擦撞路旁3輛汽車與1輛小貨車，消防栓噴出水柱，現場號誌故障，扯下的電線也垂落在地。

警方表示，當時巡邏的何姓及蘇姓警員獲報前往處理，過程中翁男駕駛的大貨車行經現場，意外勾起掉落的電纜線，打中何、蘇2人受傷。蘇員傷勢較輕已出院，何員需住院觀察，為方便家屬照顧，已轉往永康奇美醫院救治。

麻豆分局表示，市警局長林國清、麻豆分局長章振國得知第一時間趕往醫院關心何員傷勢並慰問家屬，同時請院方醫療團隊全力照護。

警方調查，黃男沒酒駕或吸毒意識不清等狀況，他供稱車子突然打滑失控。警方初步研判肇事原因可能是車速過快、路況不熟，由於他無駕照，除查明車主，依連帶責任開罰外，也將追究黃男肇事責任。

章振國呼籲用路人，行車務必遵守交通規則及注意道路狀況，如道路有異狀或已發生事故時，應減速慢行通過，避免發生二次事故。

黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿、標誌牌桿、消防栓及路旁商家數輛汽車，轎車受損嚴重。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿、標誌牌桿、消防栓及路旁商家數輛汽車，轎車受損嚴重。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿、標誌牌桿及路旁商家數輛汽車，消防栓被撞斷後噴起近2公尺水柱。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿、標誌牌桿及路旁商家數輛汽車，消防栓被撞斷後噴起近2公尺水柱。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿、標誌牌桿及路旁商家數輛汽車。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿、標誌牌桿及路旁商家數輛汽車。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿，造成電線垂落，一輛大貨車經過捲到電線打傷兩警。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿，造成電線垂落，一輛大貨車經過捲到電線打傷兩警。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿，造成電線垂落，一輛大貨車經過捲到電線打傷兩警。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒路旁交通號誌桿，造成電線垂落，一輛大貨車經過捲到電線打傷兩警。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒交通號誌桿及消防栓，電線垂落，滿地都是水。圖／讀者提供
黃姓男子昨天駕車沿台1線南下行經台南市六甲區時，失控撞倒交通號誌桿及消防栓，電線垂落，滿地都是水。圖／讀者提供

失控 奇美醫院

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