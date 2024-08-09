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不耐哭鬧施暴5月大男嬰 高雄保母遭訴...檢求重刑

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鼓山區王姓保母收托男嬰，4月間男嬰母親接回孩子，竟發現男嬰意識模糊，頭部受創嚴重，緊急送醫急救。檢方追查多月，查出王姓保母照顧嬰兒時因「深感不耐」，竟猛力搖晃男嬰，導致男嬰頭部撞擊硬物受傷，依違反妨害幼童發育、重傷害、傷害等罪嫌，起訴王姓保母。

高雄地檢署指出，王姓女子（50歲）從事保母職業，在高雄市鼓山區承租房子經營托嬰，今年3月4日，王姓保母受男嬰父母之託，日間代為照顧嬰兒，但1個多月後，4月10日下午，才5、6月大的男嬰哭鬧，王女深感不耐，竟猛力搖晃嬰兒，過程中，男嬰頭部撞擊堅硬物品，出現急性硬腦膜下出血合併顱骨骨折、雙眼視網膜出血，且因頭部受傷嚴重，肢體癱軟無力。

4月10日下午，男嬰母親去接嬰兒，發現男嬰意識模糊，趕緊送高醫急救後，仍需接受觀察及復建治療。

4月11日警方接獲兒虐事故報案，報請雄檢指揮偵辦，搜索王姓保母租處，帶回王女查辦。檢察官訊問後，認為王姓保母涉重傷害等罪嫌重大，除有串供滅證之虞，且所經營的托嬰所還有其他幼兒托育中，並有反覆實施犯罪之虞，隔天向法院聲請羈押獲准。

檢方指出，王姓保母身為專業保母，未能善待受托嬰兒，僅因男嬰哭鬧即對男嬰施加暴力，惡性重大，且造成男嬰肢體偏癱無力的結果，對將來生活及身心發展產生重大、不利影響，依違反妨害幼童發育、重傷害、傷害等罪嫌起訴王姓保母，今天移審高雄地院，檢方並因她否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

高雄王姓保母涉虐嬰，高雄地檢署今天起訴她並求重刑。示意圖／Ingimage
高雄王姓保母涉虐嬰，高雄地檢署今天起訴她並求重刑。示意圖／Ingimage

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