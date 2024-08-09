台南工人機車未拔鑰匙失竊 警民合作短短2小時抓到小偷

台南市警三分局海南派出所昨據報，民眾停在工地機車鑰匙未拔失竊，經調閱監視器發現該機車遭名男子騎走，經所長毛奇揚等人搜尋，隨即在另處工地工地尋獲該車，並在工地內查獲33歲李姓男子涉偷車代步；短短2小時即尋回機車，令失主直呼員警效率高。

海南派出所員警獲報後，立即分析失竊機車動態，所長毛奇揚立即率警員施同和、廖紹佑、林祺逢、曾珮涵、實習生呂宜倢及民防隊員吳森君，在機車出現最後地點附近搜尋，2小時內終在巷弄內隱僻處發現該輛失竊機車。

警方調閱周遭監視器，發現李進入約500公尺處某建築工地，所長等人會同工地主任進入找尋，順利查獲李，現場查扣他藏匿鑰匙及安全帽等證物，並依竊盜罪嫌將李移送台南地檢署偵辦。