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台南工人機車未拔鑰匙失竊 警民合作短短2小時抓到小偷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局海南派出所昨據報，民眾停在工地機車鑰匙未拔失竊，經調閱監視器發現該機車遭名男子騎走，經所長毛奇揚等人搜尋，隨即在另處工地工地尋獲該車，並在工地內查獲33歲李姓男子涉偷車代步；短短2小時即尋回機車，令失主直呼員警效率高。

海南派出所員警獲報後，立即分析失竊機車動態，所長毛奇揚立即率警員施同和、廖紹佑、林祺逢、曾珮涵、實習生呂宜倢及民防隊員吳森君，在機車出現最後地點附近搜尋，2小時內終在巷弄內隱僻處發現該輛失竊機車。

警方調閱周遭監視器，發現李進入約500公尺處某建築工地，所長等人會同工地主任進入找尋，順利查獲李，現場查扣他藏匿鑰匙及安全帽等證物，並依竊盜罪嫌將李移送台南地檢署偵辦。

而失主對於警方迅速尋回愛車，深表謝意，也對於警方高效率及偵辦案件熱忱表示感激。失主也說，這起機車失竊案，讓他過了一個特別的父親節。

台南市警三分局海南派出所據報，有民眾停在工地機車鑰匙未拔失竊，經調閱監視器發現該機車遭名男子騎走。圖／讀者提供
台南市警三分局海南派出所據報，有民眾停在工地機車鑰匙未拔失竊，經調閱監視器發現該機車遭名男子騎走。圖／讀者提供
所長毛奇揚等人會同工地主任進入找尋，順利查獲李，現場查扣他藏匿鑰匙及安全帽等證物。圖／讀者提供
所長毛奇揚等人會同工地主任進入找尋，順利查獲李，現場查扣他藏匿鑰匙及安全帽等證物。圖／讀者提供
警民頂著烈日，在機車出現最後地點附近搜尋，2小時內終在巷弄內隱僻處發現該輛失竊機車。圖／讀者提供
警民頂著烈日，在機車出現最後地點附近搜尋，2小時內終在巷弄內隱僻處發現該輛失竊機車。圖／讀者提供

失主 監視器 鑰匙

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