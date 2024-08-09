聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南工人機車未拔鑰匙失竊 警民合作短短2小時抓到小偷
台南市警三分局海南派出所昨據報，民眾停在工地機車鑰匙未拔失竊，經調閱監視器發現該機車遭名男子騎走，經所長毛奇揚等人搜尋，隨即在另處工地工地尋獲該車，並在工地內查獲33歲李姓男子涉偷車代步；短短2小時即尋回機車，令失主直呼員警效率高。
海南派出所員警獲報後，立即分析失竊機車動態，所長毛奇揚立即率警員施同和、廖紹佑、林祺逢、曾珮涵、實習生呂宜倢及民防隊員吳森君，在機車出現最後地點附近搜尋，2小時內終在巷弄內隱僻處發現該輛失竊機車。
警方調閱周遭監視器，發現李進入約500公尺處某建築工地，所長等人會同工地主任進入找尋，順利查獲李，現場查扣他藏匿鑰匙及安全帽等證物，並依竊盜罪嫌將李移送台南地檢署偵辦。
而失主對於警方迅速尋回愛車，深表謝意，也對於警方高效率及偵辦案件熱忱表示感激。失主也說，這起機車失竊案，讓他過了一個特別的父親節。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言