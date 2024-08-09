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破橫跨台、美、柬三地電信詐團　卓揆讚台美合作典範

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

調查局今天的「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」6大類型案件中，亮點是新北地檢署、調查局北機站與美國聯邦調查局FBI跨境合作執法，破獲機房橫跨三地柬埔寨、台灣和美國的詐團。卓榮泰稱讚，破獲台美跨境詐團，對於台灣在全世界民主夥伴國家中所做各種的努力，正是一個成功的典範。

在檢調與FBI合作跨境打詐一案中，破獲的是一個話務機房在柬埔寨、系統及卡池機房在台灣，最終發話的貓池機房在美國的跨境詐團，鎖定美國當地的華人或當地民眾行騙。

這個跨境機房以高科技數據傳輸設備，讓對被害人實施話術的人、用來發話的手機SIM卡，以及最終發出電信訊號的3個機房，都能在不同地方，甚至是不同國家，不僅產生查緝上的斷點，更將難度提升到跨國打擊犯罪，使詐團成員有更多空間和可趁之機。

北機站專案小組成員表示，這次透過FBI的協助，才能找到美國的被害人，並查出美國的機房跟共犯。其方法就是透過檢調提供緝獲的1000多張的美國手機SIM卡，交給FBI比對出詐團call客紀錄，然後將這些保存在系統中2、3天的電話記錄全部下載下來，整理後去比對詐騙被害人的資料庫看有沒有人報案。

至於為何這類跨境詐團要專程將末端發送信號的貓池設在美國當地？專案小組表示，那是因為美國因為幅員廣闊、電信業者眾多，手機互相撥打時，不僅會顯示門號，還會顯示區域號碼，當地民眾看到陌生的區域號碼，就知道不會是認識的親友，常常習慣選擇不接電話，因此如果能用當地手機門號撥打給當地民眾，成功搭上線的機率就會大增。

卓榮泰表示，他希望世界各國不只看到台灣人民的善良，也看得清楚台灣政府的公權力，一定要讓公權力徹徹底底發揮出來，因此他要對這些歹徒說，政府打詐、掃黑、肅貪、清毒和斷金這個網絡，是綿綿不斷的，「敢騙就不要跑，想跑就抓回來！」

調查局今天「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」6大類型案件中，亮點是新北地檢署、調查局北機站與美國聯邦調查局FBI跨境合作執法，破獲機房橫跨三地柬埔寨、台灣和美國的詐團。記者蔣永佑／攝影
調查局今天「偵辦重大電信詐欺案件暨台美合作破獲跨境機房成果記者會」6大類型案件中，亮點是新北地檢署、調查局北機站與美國聯邦調查局FBI跨境合作執法，破獲機房橫跨三地柬埔寨、台灣和美國的詐團。記者蔣永佑／攝影

FBI 成功 美國

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