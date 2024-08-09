監視器百密無一疏？基層員警：辦案還是要靠人

根據北市警察局近3年的統計，運用錄監系統破獲案件，從8千多件至1萬多件，顯示錄監系統有效發揮支援刑案偵查作業，具有預防犯罪及維護治安功能。但監視器再密，能百密無一疏？基層辦案人員坦言，科技辦案是大勢所趨，監視器是辦案利器，還是要輔以偵辦刑案技巧，才能避免監視器造成的死角。

迎接AI時代，警方因應科技犯罪的挑戰，各地政府積極規畫數位科技戰情中心，以強化指揮效率及偵辦時效性，其中建構綿密的錄影監視系統，形成治安防護網是重點之一。

此外，警方辦案越來越依賴監視器，發生刑案，下至派出所、上至分局，都有專人調閱過濾監視器抓人，刑警大隊還有監視器鷹眼小組，遇到重大刑案，統籌分局進行分工。以台北市警局來說，北市設置1.8萬支監視器，至今沒有未破的的重大刑案。

基層員警表示，不可諱言，辦案現在依賴監視器，不只可以比對人，還有車牌，甚至身形。未來還會有人臉辨識，就算戴口罩也難逃「法眼」露出眼睛，未來的技術也足供辨識，但科技辦案，最重要的還是「人」，過濾監視器不能有疏忽，監視器沒畫面，並代表嫌疑人沒有去過。

據一位資深辦案員表示，監視器還是盲點，例如受光影影響，以及監視器的角度，都有可能會錯失影像畫面，所以還是要輔以現地勘查，才不會錯失破案契機。

根據審計部所提的報告指出，北市台北市112年竊盜、強盜、殺人等9大類刑案，發生犯罪地點4.8萬處，但不在錄監系統環域200公尺內、且發生5次以上者計有41處、共412件，恐成治安死角。