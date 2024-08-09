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治安死角曝光 北市監視器天羅地網未涵蓋這些犯罪地點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

警用監視器成破案利器，密度也越來越高，但審計部的報告指出，仍有存在治安死角。其中，根據台北市112年竊盜、強盜、殺人等9大類刑案，發生犯罪地點4.8萬處，但不在錄監系統環域200公尺內、且發生5次以上者計有41處、共412件，恐成治安死角。北市警局指出，會依治安需要、急迫性規畫，盡可能地涵蓋各治安熱點。

據北市警局統計，台北市從110至112年，3年的刑案發生件數約3萬餘件，運用錄監系統破獲刑案數，逐年升高；110年北市監視鏡頭數1萬5616支，發生刑案3萬4180件，運用錄監系統破獲數8671件、 111年發生刑案3萬6210件，運用錄監系統破獲數1萬3300件。

到了112年，北市監視鏡頭增加為1萬8094支，發生刑案3萬8523件，破獲數1萬3091件，顯示錄監系統有效發揮支援刑案偵查作業，具有預防犯罪及維護治安功能。

但審計部的報告指出，台北市112年發生竊盜、公共危險（肇逃）、毀損、侵占、妨害自由、其他、傷害、殺人案及強盜案等9類刑案，計有4萬8067處，北市112年底止，錄監系統設置1萬8094支監視攝影器，卻發現這些刑案發生地點不在錄監系統環域200公尺內且發生5次以上者，計有41處，這些地點定影易衍生治安死角之風險。

審計部認為，應持續建構錄影監視系統，綿密治安防護網絡，卻有部分犯罪地點，未納列設置監視器涵蓋區域，為免造成治安死角，應籌謀改善，以發揮預防犯罪及偵查效能，強化治安防護網。

北市警局指出，錄影監視器設置需兼顧治安維護及民眾隱私，設置地點以公共領域為主，並視經費依治安需要的急迫性規劃優先順序、逐步建置，盡可能地涵蓋各治安熱點。

市警局表示，錄影監視器設置均依刑案偵防及交通狀況等因素，召集相關單位會勘，審慎評估設置地點及數量；另部分地點因環境等因素考量未能設置，唯仍有多數民間監視器、行車紀錄器、證人證述、物證蒐集與鑑識等偵查方法與技巧，足以彌補不足，以全面形成台北市治安交通防護網。

台北市監視器約1.8萬支。記者陳正興／攝影。報系資料照
台北市監視器約1.8萬支。記者陳正興／攝影。報系資料照

北市 殺人 監視器

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