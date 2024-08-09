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烈日替8旬翁牽車1公里檢察官身分曝！曾剽悍起訴劉邦友

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署檢察官林文亮上月中午休息時，騎腳踏車發現82歲陳老翁在路邊「刁掐」，苦苦發不動機車，他上前協助發現仍無法發動，頂著大熱天幫對方推車步行1公里多到附近車行修理，後身分曝光才知他是曾起訴劉邦友貪汙案的資深名檢，林也低調受訪說「希望社會多一些互相關懷。」

林文亮是司法官訓練所第33期結業，包括現任法務部次長黃謀信、檢察司長郭永發都是他同學，林當年剛分發桃園地檢署時，才到職8個月就被指分偵辦時任桃園縣長劉邦友涉嫌圖利竊佔業者簡茂盛案。

林文亮當時雖仍是候補檢察官，但辦案剽悍深入追查，1996年8月8日依貪汙等罪嫌起訴時任桃園縣長劉邦友，具體求刑7年，光是起訴書就寫了2萬多字，未料劉邦友同年11月21日就在官邸遭槍擊喪命。

台中第一分局西區派出所警員楊嘉華、沈楷鈞7月22日接獲機車行報案，表示有輛機車找不到車主，警方一問才發現，這輛機車車主是82歲陳姓老翁，當天中午因發不動，有1名熱心檢察官行經替他牽到車行，但途中老翁疑似腳步慢跟丟，警方循車牌找到老翁的兒子。

警方說，陳翁兒子告知爸爸已回到家，當時有另位民眾見他在朝陽街、大全街徘徊，就好心將他載回去；當時檢察官林文亮替老翁牽車到車行後，見對方卻不見了，也向西區派出所報案，自己又再騎著腳踏車折返回去找人，但都遍尋不著。

林文亮表示，當天中午他休息時間要去吃午餐，騎腳踏車經貴和街一帶，來、回都看到陳翁發不動機車，當時天氣酷熱下午又緊接著要萬安演習，他就上前協助並請陳翁在一旁樹陰休息，但怎樣踩發、催油門都熄火，乾脆替他牽到附近車行修理。

林文亮說，他一路牽到林森路機車行，大太陽下約走了1公里、20幾分鐘，全身也爆汗，途中發現陳翁因年紀大腳步緩慢，一再叮嚀他靠裡面騎樓走少曬點太陽，快要抵達車行的轉角時，往後一看才發現老翁不見了，他只好請車行先修理，同時也通知派出所協助尋人。

林說，他當時沒有告知陳翁身分，只覺得對方年邁就像自己爸爸一樣，也希望社會多一點熱心、互相關懷，就直接上前協助他，但在大太陽下推車走了20幾分鐘，被曬到出汗上衣幾乎全濕，他幫忙完後就回住處換了身衣服，下午繼續回地檢署蒞庭。

警方順利找到陳姓老翁。圖／警方提供
警方順利找到陳姓老翁。圖／警方提供

劉邦友 車行

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