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三芝82歲翁接連遭2機車撞倒輾過亡 騎士看到監視器畫面才坦承

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔡姓老翁去年底晚間徒步行經新北市三芝區一處路口，先遭林姓機車騎士撞倒，又遭張姓機車騎士輾過臉部，送醫不治，林、張2人直到看見相關監視器畫面才坦承撞到人，遭依法送辦，士林地檢署近日偵結，依過失致死罪嫌起訴。

起訴指出，82歲蔡姓男子去年12月13日晚上7時許徒步行經新北三芝淡金路，沿行人穿越道跨越淺水灣街時，遭機車騎士46歲林姓男子碰撞倒地，隨後又遭機車騎士27歲張姓男子騎車輾過臉部。

蔡翁頭、胸、背部多處骨折、顱內出血、肺挫傷、主動脈裂傷、多器官損傷出血、心包囊填塞、血胸等，經送往淡水馬偕醫院搶救仍傷重不治。

據悉，案發當時雖是夜間但有照明，柏油路面乾燥無缺陷，行車也無障礙物；林、張2人起初否認撞到人，直到警方介入並出示事故相關監視器畫面，2人才坦承肇事。

案經蔡翁女兒提告，檢方勘查事故監視器影像、診斷證明書、事故調查報告、相關人筆錄等，認定林、張2人涉犯過失致死罪，近日偵結起訴。

1名82歲蔡姓老翁在斑馬線上先後被2輛機車撞上，送醫不治。警方到場時，2輛機車已扶起牽到路旁，2名騎士第一時間卻都否認撞到人。記者林昭彰／翻攝
1名82歲蔡姓老翁在斑馬線上先後被2輛機車撞上，送醫不治。警方到場時，2輛機車已扶起牽到路旁，2名騎士第一時間卻都否認撞到人。記者林昭彰／翻攝

機車騎士 監視器

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