聽新聞
test
0:00 / 0:00
公車行駛國3土城段追撞2轎車 司機疑恍神...3人輕傷送醫
國道3號南向土城路段昨發生一起3車追撞車禍意外，公車王姓司機不慎追撞前方2輛汽車，造成公車乘客及汽車駕駛、乘客共3人受傷，2人由救護車送醫，1人自行就醫。據了解，公車司機疑似恍神未保持行車安全距離釀禍，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。
新北市消防局昨天上午7時48分獲報，國道3號南向土城路段約40公里處，發生連環車禍疑有人受傷，救護人員到場發現現場為1輛公車與2輛汽車發生追撞車禍，公車上乘客許姓女子（68歲）及汽車駕駛朱姓男子（65歲）和另一輛遭撞汽車乘客鐘姓女子（72歲）3人受傷，鐘女僅胸部不適自行就醫檢傷，其餘2人由救護車送往土城醫院。
據了解，指南客運公車駕駛王姓男子（60歲）昨天上午7時許，駕車經國道3號南下40公里處土城路段，疑似恍神分心，未保持行車安全距離不慎追撞前方朱男汽車，該車再往前推撞前方鐘姓男子（70歲）所駕駛汽車而釀禍。事故發生後一度造成後方車堵，於昨日上午8時39分排除，至於車禍確實事故發生原因，現由國道第六公路警察大隊調查釐清中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言