公車行駛國3土城段追撞2轎車 司機疑恍神...3人輕傷送醫

國道3號南向土城路段昨發生一起3車追撞車禍意外，公車王姓司機不慎追撞前方2輛汽車，造成公車乘客及汽車駕駛、乘客共3人受傷，2人由救護車送醫，1人自行就醫。據了解，公車司機疑似恍神未保持行車安全距離釀禍，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局昨天上午7時48分獲報，國道3號南向土城路段約40公里處，發生連環車禍疑有人受傷，救護人員到場發現現場為1輛公車與2輛汽車發生追撞車禍，公車上乘客許姓女子（68歲）及汽車駕駛朱姓男子（65歲）和另一輛遭撞汽車乘客鐘姓女子（72歲）3人受傷，鐘女僅胸部不適自行就醫檢傷，其餘2人由救護車送往土城醫院。