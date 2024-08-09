行駛日本韓「挪威郵輪奮進號」 台籍男旅客公海落海溺斃

行駛日本長崎和韓國濟州島的「挪威郵輪奮進號」6天行程，昨天上午11點左右，航行在東海的公海範圍，突有一名台灣男性旅客不明原因落海，其他旅客見狀通報船上工作人員，郵輪立即停駛，

3名船員開救生小艇找到人救起，但已不幸死亡。旅遊業者今天說明，已立即啟動緊急應變團隊，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。

據旅客指出，昨天上午11時左右，郵輪航行在東海上，輪船上有一名台灣男性旅客掉到海中，當時目擊的民眾都嚇了一大跳，只看見在海上載浮載沉，有旅客看到隨即通知船上人員。郵輪立即停駛，派出三名船員開救生小艇搜尋，後來有找到人，立即送上船處理。

該船4日從基隆出發，行駛日本長崎和韓國濟州島，今天返回基隆，相關單位已著手處理，了解落海原因。

業者表示，此航程為8月4日出發前往日韓的挪威奮進號6日航次，於8日午間發生男性旅客落海事故，船方接獲通報有旅客落海，立即啟動救援機制，當天中午12時船方通知救生艇尋獲落海旅客。經船公司及檢調單位證實旅客已不幸罹難。相關經過需以船公司報告及公務機關調查為主，公司尊重家屬保護個資，將盡全力提供旅客與家屬必要協助。

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