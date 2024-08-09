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不是颱風...高雄上午風雨吹折路樹 2機車騎士無端遭殃

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市今天受對流雲系旺盛，上午下起大雨，2名男女機車騎士上班途中，無端遭大雨打下的樹枝擊中，2人摔車受傷，送醫後暫無大礙。警方表示肇責待後續調查。

中央氣象署今天清晨便對高屏等地區，發布大雨特報，表示旺盛對流雲系常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風，能見度欠佳可能影響行車安全。

今天上午8時30分許，曾姓男子（28歲）與劉姓女子（42歲）2人分別騎機車上班，經過高雄市鼓山區中華一路北向南方向行駛，當時下著大雨，突然路樹的大樹枝疑遭風雨侵襲，折斷掉落，不巧正打他們，導致2人摔車受傷。

2人報警後，曾姓男子自行就醫，劉姓女子則由救護車送往聯合醫院治療，2人經檢查後已無大礙。警方表示，掉落的樹枝已經排除，未影響其他車輛通行，確實肇禍原因仍待調查。

高雄今天突起風雨，鼓山區中華一路路樹樹枝折斷，不巧擊中2名機車騎士。記者林保光／翻攝
高雄今天突起風雨，鼓山區中華一路路樹樹枝折斷，不巧擊中2名機車騎士。記者林保光／翻攝

樹枝 路樹 高雄市

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