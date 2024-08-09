快訊

日氣象廳發「南海海槽地震」警告！政府推演死亡數是311地震的14倍

A321XLR續航力11小時 空中巴士再「補刀」讓波音陷苦戰

新聞眼／穩定供電擺第一 總統對核能態度可見端倪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市警察局發布17位警官、派出所長人事異動 今交接到任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警察局日前舉行第一、二警分局長聯合交接典禮，以及新任督察長郭志豪就職，新任第一分局長吳正文、第二分局長林志弘。上午警局發布17位警官、派出所長人事異動，今天統一辦理交接到任。

市警局為因應勤務、業務需要，經局長沈炳信召集相關人員，就適任人選職務歷練、品操學能、工作表現及勤、業務需要等原則通盤檢討調整如下：共計17人，今天統一辦理交接到任。

現職第七、八序列人員：保安科警務員詹文偉（第八序列）調任法制科警務員，支援督察科。訓練科警務員張明順調任保安科警務員。勤務指揮中心警務員林誌郎（第八序列）調任公共關係科警務員。少年警察隊警務員陳敏藝調任訓練科警務員。人事室警務員洪永芳（第八序列）調任少年警察隊警務員。

第八序列陞補第七序列人員：第一分局警務員兼北興派出所所長蔡明坤，調陞訓練科警務員。第一分局警務員兼竹園派出所所長黃涵成，調陞行政科警務員。第二分局警務員兼北門派出所所長呂坤林，調陞勤務指揮中心警務員。

派出所兼任所長人員：第一分局八掌派出所巡官兼所長鄭嘉益，調任第一分局北興派出所巡官兼所長。第一分局北鎮派出所巡官兼所長陳彥丞，調任第一分局八掌派出所巡官兼所長。第一分局八掌派出所巡官兼副所長陳聖傑，調任第一分局北鎮派出所巡官兼所長。

第一分局長榮派出所巡官兼所長吳肇益，調任第一分局竹園派出所巡官兼所長。第二分局公園派出所巡官兼所長謝承哲，調任第一分局長榮派出所巡官兼所長。第一分局第二組巡官韋昱廷，調任第二分局公園派出所巡官兼所長。第二分局興安派出所巡官兼所長林建文，調任第二分局北門派出所巡官兼所長。第二分局新南派出所警務員兼所長陳軒竣，調任第二分局興安派出所警務員兼所長。第二分局第二組巡官連章雄，調任第二分局新南派出所巡官兼所長。

嘉義市警察局發布17位警官、派出所長人事異動， 今天交接到任。圖／聯合報資料照片
嘉義市警察局發布17位警官、派出所長人事異動， 今天交接到任。圖／聯合報資料照片

北門 警察 長榮

延伸閱讀

六分局巡官群組自爆遭「職場霸凌」 台南市警局：已展開調查

警政署發布33名中高階警官人事異動 嘉縣市警局13人最多

北市已婚女巡官當街擁吻巡佐 不倫的代價：申誡1次

彰化警局85位中階警官調動 4警分局副分局長大風吹

相關新聞

影／新北土城集合式大樓凌晨竄大火 母子2人送醫1命危

新北市土城區一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員從火場內救出母子2人，其中80多歲婦人疑...

高雄林園海邊消波塊卡男性乾屍 疑為失蹤貨輪船員

高雄市林園區港埔安檢所的海邊消波塊昨晚7時許被海巡人員發現一具男屍卡在消波塊上，由於已呈乾屍狀，面目無法辨識，警方初步檢...

不是颱風...高雄上午風雨吹折路樹 2機車騎士無端遭殃

高雄市今天受對流雲系旺盛，上午下起大雨，2名男女機車騎士上班途中，無端遭大雨打下的樹枝擊中，2人摔車受傷，送醫後暫無大礙...

嘉義市警察局發布17位警官、派出所長人事異動 今交接到任

嘉義市警察局日前舉行第一、二警分局長聯合交接典禮，以及新任督察長郭志豪就職，新任第一分局長吳正文、第二分局長林志弘。上午...

不滿護理師禁止他住院抽菸！台南男放火燒病床寢具判1年半

楊姓男子因解黑便送急診而入住奇美醫院，前年10月24日凌晨因不滿醫護人員禁止他抽菸及出院，竟持打火機點燃病房內寢物導致火...

淡水工人檢視地基不慎 墜落地下二樓命危

新北市淡水區新市二路二段與沙崙路一段口一處建案工地，今天上午發生工安意外，一名工人疑似檢視地基時，不慎從地面層墜落地下約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。