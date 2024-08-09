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嘉義市警察局發布17位警官、派出所長人事異動 今交接到任
嘉義市警察局日前舉行第一、二警分局長聯合交接典禮，以及新任督察長郭志豪就職，新任第一分局長吳正文、第二分局長林志弘。上午警局發布17位警官、派出所長人事異動，今天統一辦理交接到任。
市警局為因應勤務、業務需要，經局長沈炳信召集相關人員，就適任人選職務歷練、品操學能、工作表現及勤、業務需要等原則通盤檢討調整如下：共計17人，今天統一辦理交接到任。
現職第七、八序列人員：保安科警務員詹文偉（第八序列）調任法制科警務員，支援督察科。訓練科警務員張明順調任保安科警務員。勤務指揮中心警務員林誌郎（第八序列）調任公共關係科警務員。少年警察隊警務員陳敏藝調任訓練科警務員。人事室警務員洪永芳（第八序列）調任少年警察隊警務員。
第八序列陞補第七序列人員：第一分局警務員兼北興派出所所長蔡明坤，調陞訓練科警務員。第一分局警務員兼竹園派出所所長黃涵成，調陞行政科警務員。第二分局警務員兼北門派出所所長呂坤林，調陞勤務指揮中心警務員。
派出所兼任所長人員：第一分局八掌派出所巡官兼所長鄭嘉益，調任第一分局北興派出所巡官兼所長。第一分局北鎮派出所巡官兼所長陳彥丞，調任第一分局八掌派出所巡官兼所長。第一分局八掌派出所巡官兼副所長陳聖傑，調任第一分局北鎮派出所巡官兼所長。
第一分局長榮派出所巡官兼所長吳肇益，調任第一分局竹園派出所巡官兼所長。第二分局公園派出所巡官兼所長謝承哲，調任第一分局長榮派出所巡官兼所長。第一分局第二組巡官韋昱廷，調任第二分局公園派出所巡官兼所長。第二分局興安派出所巡官兼所長林建文，調任第二分局北門派出所巡官兼所長。第二分局新南派出所警務員兼所長陳軒竣，調任第二分局興安派出所警務員兼所長。第二分局第二組巡官連章雄，調任第二分局新南派出所巡官兼所長。
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