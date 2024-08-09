不滿護理師禁止他住院抽菸！台南男放火燒病床寢具判1年半

楊姓男子因解黑便送急診而入住奇美醫院，前年10月24日凌晨因不滿醫護人員禁止他抽菸及出院，竟持打火機點燃病房內寢物導致火災，病房內有看護發現後呼救，護理人員及時撲滅火勢還嗆傷。楊否認放火，法官認事證明確，認他犯放火燒燬住宅以外之他人所有物罪處1年6月。

楊於警詢中表示，他原本有抽菸，但醫生叫他熄掉，他就沒有抽菸，他只是躺在打火機上面睡覺。他於偵查中也表示，打火機放在他床邊的桌上。

他於準備程序時改稱，對於案發時，他被安置該病床不爭執；審理時又改稱，他的病房沒有4張床鋪，只有1張，他的病床旁沒有窗戶。他對於案發時是否安置在該病房及打火機放置位置，前後供述不一。

謝姓護理師說，該病房為4人病房，火災發生時該病房內病患有4人入住中，當天她交班時，聽見該病房的看護在走廊上大喊，她走入病房內就看到地板上有1件太空棉被著火，該病床床尾在冒煙，病床病人身上打赤膊，攀爬在床鋪旁的窗台上，人正面蹲靠在窗戶上。

她說，隔壁床看護有跟護理師說，王於火災發生前有想要到1樓院外抽菸，經評估後並未准許他外出抽菸，之後就將他帶回病床，經看護敘述當王返回病床後有聽到轉壓、使用打火機的聲音，接著又聞到煙味，隔著圍簾就看到鄰床上有火光，然後火災就發生了。

林姓護理師表示，當天凌晨有人按鈴，她就到護理站，發現王拿著自己的點滴架堅持要下床，表示要抽菸，但她阻止王，且明確跟王表示病房內禁止吸菸，並請王回去病房休息，隨後她們交完班要離開，這個時候聽到有人按紅鈴，而且有聲響，有人大喊失火了，她走進病房就看到地板跟棉被著火，王當時在其病床，著火時王攀爬在病床旁的窗台上。

她也說，後來她們將他帶離病房，並把他帶到護理站，但是因為他沒有辦法配合，所以協同警衛一起將他約束在輪椅上，再詢問其起火過程，王說他有抽菸，且將菸頭熄在床上，他們就摸他口袋，在身上找到黑色打火機跟菸。

台南地院審酌，王因不滿醫師及護理師禁止其抽菸及出院而心生不滿，未能以理性方式溝通解決，竟持打火機點燃病床寢物點火引發火勢，忽視社會公眾人身安全，且造成病床寢物燒燬、護理人員受有呼吸道嗆傷，並對病房內其他病患及照顧者產生一定危險，對公眾生命、身體、財產安全所肇致危害甚鉅，幸虧護理人員及時發覺始未釀成巨災。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康