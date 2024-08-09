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高雄林園海邊消波塊卡男性乾屍 疑為失蹤貨輪船員

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市林園區港埔安檢所的海邊消波塊昨晚7時許被海巡人員發現一具男屍卡在消波塊上，由於已呈乾屍狀，面目無法辨識，警方初步檢視死者身體無明顯外傷，經消防和海巡人員今天上午協助打撈上岸，不排除是日前失蹤的貨輪船員，將報請檢察官相驗，釐清死者身分。

林園分局昨晚7時許接獲海巡署轉報，指在林園區港埔安檢所發現前方消波塊卡了一具無名男屍，遺體已呈現乾屍狀、無法辨識。

由於死者身體初判無明顯外傷，為避免破壞遺體，消防及海巡單位今天上午將乾屍打撈上岸後，將依規定報請相驗，以釐清死因。

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高雄市林園區港埔安檢所的海邊消波塊昨晚7時許被海巡人員發現一具男屍卡在消波塊上，由於已呈乾屍狀，今天上午海巡及消防員協助打撈上岸。記者石秀華／翻攝
高雄市林園區港埔安檢所的海邊消波塊昨晚7時許被海巡人員發現一具男屍卡在消波塊上，由於已呈乾屍狀，今天上午海巡及消防員協助打撈上岸。記者石秀華／翻攝

安檢 海巡署 消波塊

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