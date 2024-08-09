聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水工人檢視地基不慎 墜落地下二樓命危
新北市淡水區新市二路二段與沙崙路一段口一處建案工地，今天上午發生工安意外，一名工人疑似檢視地基時，不慎從地面層墜落地下約二層樓高，工人口鼻出血當場沒有呼吸心跳，緊急協助送醫急救，命危持續搶救。
據了解，張姓工人（44歲）到新北市淡水區新市二路二段與沙崙路一段口一處工地任職不到兩個月，今天上午7時51分左右，張男正在基地地面上檢視地基施工狀況，卻不慎墜落約兩層樓高的地基下。
警、消獲報趕抵，檢視張男頭部外傷、耳鼻滲血、右大腿骨折，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，目前傷勢嚴重持續搶救，並通知相關單位到場查察有無工安疏失。
新北市消防局第三大隊長陳志德表示，民眾發生墜落傷意外切勿任意移動患者，應儘快撥打119報案協助，同時保護患者頸椎、維持呼吸及呼吸道暢通，待救護人員到場後送醫急救，以免造成再次傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言