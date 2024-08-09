淡水工人檢視地基不慎 墜落地下二樓命危

新北市淡水區新市二路二段與沙崙路一段口一處建案工地，今天上午發生工安意外，一名工人疑似檢視地基時，不慎從地面層墜落地下約二層樓高，工人口鼻出血當場沒有呼吸心跳，緊急協助送醫急救，命危持續搶救。

據了解，張姓工人（44歲）到新北市淡水區新市二路二段與沙崙路一段口一處工地任職不到兩個月，今天上午7時51分左右，張男正在基地地面上檢視地基施工狀況，卻不慎墜落約兩層樓高的地基下。

警、消獲報趕抵，檢視張男頭部外傷、耳鼻滲血、右大腿骨折，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，目前傷勢嚴重持續搶救，並通知相關單位到場查察有無工安疏失。