台中慈濟醫院前死亡車禍後 警方嚴格取締紅線違停亂象

台中市潭子區台中慈濟醫院前上月發生死亡車禍，該路段兩側畫設禁止停車紅線，仍長期被民眾機車違規停放，為保障到醫院看病民眾安全，大雅警分局採取治本及治標方式改善，分階段漸進的方式，逐步清空路邊違規停車。

潭子區豐興路段，上月3日發生違規停車的機車騎士跨越馬路時，不慎碰撞砂石車而遭輾斃的憾事；該路段兩側畫設禁止停車紅線，仍長期遭民眾機車違規停放，嚴重影響交通秩序外，對違規停車的機車騎士易產生極大危險。

第一階段先解決供需問題，大雅警分局會同慈濟醫院人員現場會勘，協調院方開放院內空地供民眾停放機車，由院方沿線設置指引牌面，派遣保全人員指揮引導，同時於機車停車場提供免費接駁車往返院區，解決民眾不知停放何處的問題。

第二階段大雅警分局在豐興路醫院大門周邊張貼執法公告，同步派員於現場宣導民眾移至醫院所提供之合法停車空間，一周宣導期間內加強巡邏勸離，讓民眾知道警方將強力執法，杜絕民眾的僥倖心態。

宣導期滿後，大雅警分局7月22日起正式進入第三階段執法開罰，針對違停車輛依據道路交通管理處罰條例第55條規定：「在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車，處300元以上600元以下罰鍰」、同法第56條規定：「在設有禁止停車標誌、標線處所停車，處600元以上1千2百元以下罰鍰」開單舉發。

並於8月5日起連續3日執行第四階段強制拖離，針對違規車輛進行拖吊移置保管作業，在市府交通局拖吊場的配合下，將該路段的違規機車全部吊離淨空，經過3周分階段漸進式的執法後，慈濟醫院前豐興路段機車違停亂象已獲得大幅改善。