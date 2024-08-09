影／高雄檢舉違規紅燈左轉...影片清晰竟不受理？警揭背後理由

高雄市一輛轎車上月17日上午10時23分許行經林園區一處路口，紅燈左轉還逆向，違規行為被他車行車記錄器錄下向警方檢舉，當事人事後接到警方回覆指要件不明卻無法受理，於是將影片PO上社群質疑警方作法；轄區林園分局指，因檢舉影片是翻拍影像，依規定無法認定。

網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，影片地點在高市林園區一處路口，當時直行車輛在停等紅燈，只見左側一輛轎車欲左轉彎，但燈號是紅燈，該輛轎車卻違規紅燈左轉還逆向，隨後消失無蹤。

該輛轎車違規行為被他車行車記錄器錄下向警方檢舉，但原PO收到警方回函指，違規行為要件不明確，原PO認為影像清晰，質疑警方作法不當。

轄區林園警分局警方今天上午指出，經查該檢舉影片為翻拍影像，依據警察局警政信箱「線上受理民眾檢舉交通違規」聲明，在違法事實認定項目中，使用數位相機所拍攝的採證照片、錄影，應檢出「原始文件（數位檔案）」，以確保拍攝日期、時間正確無訛，才能開罰。