影／新北土城集合式大樓凌晨竄大火 母子2人送醫1命危

新北市土城區一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員從火場內救出母子2人，其中80多歲婦人疑似吸入過多濃煙昏迷無意識，命危送醫搶救。至於起火原因現由警消調查釐清中。

新北市消防局今天凌晨1時44分接獲蕭姓男子報案，指稱土城區金城路三段其住家隔壁大樓一棟12層樓的集合式住宅大樓9樓冒出大量黑煙及火舌，消防獲報出動59人、30輛車前救援；火勢撲滅於凌晨2時6分撲滅後，消防人員從火場內救出一男一女共2人，緊急送醫搶救。

據了解，火場救出者為一對母子姓朱，媽媽已高齡82歲疑吸入過多濃煙，當場已無呼吸心跳，送往板橋亞東醫院搶救，已恢復呼吸心跳，目前仍在住院治療；兒子今年56歲，意識清楚，送土城醫院救治。