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影／新北土城集合式大樓凌晨竄大火 母子2人送醫1命危
新北市土城區一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員從火場內救出母子2人，其中80多歲婦人疑似吸入過多濃煙昏迷無意識，命危送醫搶救。至於起火原因現由警消調查釐清中。
新北市消防局今天凌晨1時44分接獲蕭姓男子報案，指稱土城區金城路三段其住家隔壁大樓一棟12層樓的集合式住宅大樓9樓冒出大量黑煙及火舌，消防獲報出動59人、30輛車前救援；火勢撲滅於凌晨2時6分撲滅後，消防人員從火場內救出一男一女共2人，緊急送醫搶救。
據了解，火場救出者為一對母子姓朱，媽媽已高齡82歲疑吸入過多濃煙，當場已無呼吸心跳，送往板橋亞東醫院搶救，已恢復呼吸心跳，目前仍在住院治療；兒子今年56歲，意識清楚，送土城醫院救治。
初步了解，起火地點位在該棟大樓9樓，疑客廳雜物燃燒，燃燒面積約10平方公尺，警消合力疏散計大樓住戶13戶37人，起火原因仍待調查。事故發生當下，有鄰近大樓拍下火警畫面PO網，不少住戶紛紛逃到頂樓，所幸，沒造成其他住戶受困及傷亡。
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