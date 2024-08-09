快訊

以色列同意恢復加薩停火談判！CNN：伊朗考慮取消報復行動

便秘好朋友不是早餐店奶茶 專家揭幫助排便第一名的飲料是它

圖文開箱／Xperia 1 VI變街頭攝影家！夜拍單眼級體驗 遠拍橋上動態全都露

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北土城集合式大樓凌晨竄大火 母子2人送醫1命危

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員從火場內救出母子2人，其中80多歲婦人疑似吸入過多濃煙昏迷無意識，命危送醫搶救。至於起火原因現由警消調查釐清中。

新北市消防局今天凌晨1時44分接獲蕭姓男子報案，指稱土城區金城路三段其住家隔壁大樓一棟12層樓的集合式住宅大樓9樓冒出大量黑煙及火舌，消防獲報出動59人、30輛車前救援；火勢撲滅於凌晨2時6分撲滅後，消防人員從火場內救出一男一女共2人，緊急送醫搶救。

據了解，火場救出者為一對母子姓朱，媽媽已高齡82歲疑吸入過多濃煙，當場已無呼吸心跳，送往板橋亞東醫院搶救，已恢復呼吸心跳，目前仍在住院治療；兒子今年56歲，意識清楚，送土城醫院救治。

初步了解，起火地點位在該棟大樓9樓，疑客廳雜物燃燒，燃燒面積約10平方公尺，警消合力疏散計大樓住戶13戶37人，起火原因仍待調查。事故發生當下，有鄰近大樓拍下火警畫面PO網，不少住戶紛紛逃到頂樓，所幸，沒造成其他住戶受困及傷亡。

新北市土城區金城路三段日椙集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出。圖／翻攝自臉書「我是土城人」
新北市土城區金城路三段日椙集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出。圖／翻攝自臉書「我是土城人」
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出。圖／翻攝自臉書「我是土城人」
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出。圖／翻攝自臉書「我是土城人」
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員救出母子2人，80多歲婦人命危送醫搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員救出母子2人，80多歲婦人命危送醫搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員救出母子2人，80多歲婦人命危送醫搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員救出母子2人，80多歲婦人命危送醫搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出。圖／翻攝自臉書「我是土城人」
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出。圖／翻攝自臉書「我是土城人」
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員救出母子2人，80多歲婦人命危送醫搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區金城路三段一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨1時許發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員救出母子2人，80多歲婦人命危送醫搶救。記者王長鼎／翻攝

住戶

延伸閱讀

金城交流道工程致大安圳暴漲不退 將工程改善整理河道

新北領犬員羅浩芳帶Amei二度參加世界賽 局長授旗勉為國爭光

「台灣小京都」檜意森活村火警後強化保全 加速自主性消防設備建置

中壢火車後站多目標大樓招標難 地方坦言這因素不確定

相關新聞

影／新北土城集合式大樓凌晨竄大火 母子2人送醫1命危

新北市土城區一棟集合式住宅大樓9樓今天凌晨發生火警，猛烈火舌從屋內竄出，消防人員從火場內救出母子2人，其中80多歲婦人疑...

台中慈濟醫院前死亡車禍後 警方嚴格取締紅線違停亂象

台中市潭子區台中慈濟醫院前上月發生死亡車禍，該路段兩側畫設禁止停車紅線，仍長期被民眾機車違規停放，為保障到醫院看病民眾安...

影／高雄檢舉違規紅燈左轉...影片清晰竟不受理？警揭背後理由

高雄市一輛轎車上月17日上午10時23分許行經林園區一處路口，紅燈左轉還逆向，違規行為被他車行車記錄器錄下向警方檢舉，當...

高雄6旬婦人陳屍客廳椅上 無外傷、死因待釐清

高雄獨居在楠梓區吉昌街的64歲謝姓婦人，因家門未關引起鄰居起疑，警消獲報後到場，發現謝女坐在1樓客廳椅子上，已明顯死亡多...

入住摩鐵一氧化碳中毒險奪3命 車輛未熄火誇張原因曝

新北市汐止區1間汽車旅館今天發生一氧化碳中毒意外。23歲鄭男、22歲陳男及21歲余男今天下午被發現躺臥在房內癱軟意識不清...

台大委任律師涉洗錢詐欺案 校方發布嚴正譴責：已無任何關係

今有媒體報導，國立台灣大學法務處委任一名外部律師，但該名律師疑似涉及22億元虛擬貨幣詐欺洗錢案。台大對此回應，王姓律師個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。