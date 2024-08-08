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入住摩鐵一氧化碳中毒險奪3命 車輛未熄火誇張原因曝
新北市汐止區1間汽車旅館今天發生一氧化碳中毒意外。23歲鄭男、22歲陳男及21歲余男今天下午被發現躺臥在房內癱軟意識不清，救護人員到場發現3人均一氧化碳中毒，所幸送醫後已無生命危險。警方調查發現3人疑因為讓手機充電，車輛徹夜未熄火導致一氧化碳瀰漫險些造成憾事，確切原因仍待警方深入調查。
據了解，23歲鄭男、22歲陳男及21歲余男3人，昨天深夜相約開車至汐止區這間汽車旅館投宿。3人將車停在汽車旅館房間下方車庫後，發現房內只有一組充電座，3人為了要替手機充電，竟異想天開將車輛發動，利用車充替手機充電。
但因車輛在車庫內怠速整夜，排放的一氧化碳瀰漫進房間，導致房內的鄭男等3人逐漸意識模糊癱軟，趕緊對外求救。警方及救護人員獲報到場，發現現場一氧化碳濃度偏高，研判可能為一氧化碳輕微中毒，立即給予3人氧氣，3人才陸續恢復意識，隨後由救護車分別送醫，所幸並無生命危險。
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