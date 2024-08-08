影／為了一串葡萄價格 市場菜販拿球棒砸水果攤販物品

台中市后里區今天發生二名攤販糾紛，賣菜的攤販向賣水果的攤販買葡萄，他感覺對方賣給自己的價格貴，品質也沒比別人好，涉嫌憤而拿球棒砸毀水果攤，警方通知砸攤的菜販到案，他說事後已後悔衝動行為，願意和對方和解賠償。

今天上午11時9分，大甲警分局后里分駐所接獲民眾報案，在后里區中山路有2名攤販互相打架，員警獲報後到場處理時糾紛已經平息。

警方調查，此糾紛是同樣在該市場販賣蔬菜的張姓男子向販賣水果的林姓攤販購買葡萄，張男後來認為林男賣給他的價錢比較貴致心生不滿，與林男發生口角，張男憤而返回自己攤位取出一枝預藏的棒球棍就往林男的水果攤砸。

林男陳列販售的水果及攤架被打壞，張男坦承犯案，他說是因為不滿林姓水果攤將自己賣的葡萄說的天花亂墜，結果品質也沒比別人好，反而是比別人貴，讓他很火大，才拿棒球棍砸了對方的攤位。

二名攤販已到后里分駐所接受調查，雙方冷靜後製作警詢筆錄，張男表示事後很後悔願意與被害人和解，被害人林男表示僅財損無身體受傷，願意接受對方道歉並和解。警方派專責警力在案發地周遭查看有無監視器，並持續探訪以還原案情。