聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／為了一串葡萄價格 市場菜販拿球棒砸水果攤販物品
台中市后里區今天發生二名攤販糾紛，賣菜的攤販向賣水果的攤販買葡萄，他感覺對方賣給自己的價格貴，品質也沒比別人好，涉嫌憤而拿球棒砸毀水果攤，警方通知砸攤的菜販到案，他說事後已後悔衝動行為，願意和對方和解賠償。
今天上午11時9分，大甲警分局后里分駐所接獲民眾報案，在后里區中山路有2名攤販互相打架，員警獲報後到場處理時糾紛已經平息。
警方調查，此糾紛是同樣在該市場販賣蔬菜的張姓男子向販賣水果的林姓攤販購買葡萄，張男後來認為林男賣給他的價錢比較貴致心生不滿，與林男發生口角，張男憤而返回自己攤位取出一枝預藏的棒球棍就往林男的水果攤砸。
林男陳列販售的水果及攤架被打壞，張男坦承犯案，他說是因為不滿林姓水果攤將自己賣的葡萄說的天花亂墜，結果品質也沒比別人好，反而是比別人貴，讓他很火大，才拿棒球棍砸了對方的攤位。
二名攤販已到后里分駐所接受調查，雙方冷靜後製作警詢筆錄，張男表示事後很後悔願意與被害人和解，被害人林男表示僅財損無身體受傷，願意接受對方道歉並和解。警方派專責警力在案發地周遭查看有無監視器，並持續探訪以還原案情。
后里所仍在持續調查此案中，若有其他違法違規情事，將依法究辦，毋枉毋縱；警方提醒民眾，天氣炎熱，與人互動仍須保持心平氣和，勿因一時衝動而觸法，以免因小失大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言