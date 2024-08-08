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羅智強收恐嚇信「讓你們街上學狗爬、哭爸叫母」 北市警回應了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國民黨立委羅智強今天下午在臉書爆料稱，辦公室收到署名為「正義勇士隊」的恐嚇信，以不堪入目的字眼辱罵他跟多名藍白立委，揚言要對他們與家人不利，恐嚇意味極濃，已經向警方報案，對此，轄區中正一警方指出，恐嚇信是經過手寫後影印，目前已協同台北市刑大著手偵辦中。

恐嚇信直言，藍白兩黨自上任以來狐群狗黨、狼狽為奸，「共謀顛覆國會幾至癱瘓，善良的百姓已經看得要發狂了，恨之入骨」，「坊間有一群正義之士自動成軍，組了一支正義勇士隊（敢死隊）分編數組，隊員們會時刻隨地看護你們這群豬仔立委，在住家附近或常出沒的地方服待周到」，更稱「正義雙拳就可叫你們在街頭上學狗爬，哭爸叫母」、「會得到相當代價的回報」。

信末更點名傅崐其，洪孟楷、羅智強、黃國昌，林德福、謝龍介、徐巧芯、王鴻薇、翁曉玲等多位藍白立委，還稱「族繁不及備載」。

國民黨立委羅智強今天下午在臉書爆料稱，辦公室收到署名為「正義勇士隊」的恐嚇信。圖／擷取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強今天下午在臉書爆料稱，辦公室收到署名為「正義勇士隊」的恐嚇信。圖／擷取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強今天下午在臉書爆料稱，辦公室收到署名為「正義勇士隊」的恐嚇信。圖／擷取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強今天下午在臉書爆料稱，辦公室收到署名為「正義勇士隊」的恐嚇信。圖／擷取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強今天下午在臉書爆料稱，辦公室收到署名為「正義勇士隊」的恐嚇信。圖／擷取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強今天下午在臉書爆料稱，辦公室收到署名為「正義勇士隊」的恐嚇信。圖／擷取自羅智強臉書

恐嚇 羅智強 藍白

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