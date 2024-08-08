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影／過完父親節超商買東西 一句「看三小」4人混戰互告

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

邱、黃、林3男這月4日在新北新莊邱男家中喝酒慶祝父親節，翌日凌晨3男外出超商購物，不料在店門口與徐男互看不順眼，引爆4人拉扯拳毆掛彩。警方到場雙方互告傷害，警詢後依法送辦。檢察官複訊裁定邱、黃、林3萬元交保，徐男飭回。

據了解，黃姓（18歲）、林姓（21歲）兩男，這個月4日晚上前往邱男位於新北市新莊區復興路二段家中慶祝父親節。翌日凌晨1時許，3人喝得有點微醺，前往附近一家連鎖超商購物。孰料，3人綱要踏進超商店內，卻與徐男（27歲）互看一眼，引爆雙方口角。

徐男嗆句「看三小」引起黃、邱兩男不滿，衝前朝徐身上揮拳，徐男不甘示弱出拳回擊，林男見狀趨前欲拉開雙方未果，引發四人街頭混戰。警、消獲報到場，檢視徐男頭部、背、腳挫傷，邱男胸口疼痛，黃男臉部及右手臂挫傷，邱、黃不願就醫，徐男送醫急救沒有大礙。

事後警方帶回4人返回派出所查辦，雙方互控傷害，偵詢時，徐男說只有被揍沒有還手，林男則辯稱僅勸架沒動手，警詢後依傷害罪嫌將4人移送法辦，檢察官複訊裁定邱、黃、林3萬元交保候傳，徐男飭回。

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徐男因嗆一句「看三小」引爆4人在新北新莊區街頭互毆，雙方互告傷害。記者曾伯愷／翻攝
徐男因嗆一句「看三小」引爆4人在新北新莊區街頭互毆，雙方互告傷害。記者曾伯愷／翻攝
徐男因嗆一句「看三小」引爆4人在新北新莊區街頭互毆，雙方互告傷害。記者曾伯愷／翻攝
徐男因嗆一句「看三小」引爆4人在新北新莊區街頭互毆，雙方互告傷害。記者曾伯愷／翻攝
徐男因嗆一句「看三小」引爆4人在新北新莊區街頭互毆，雙方互告傷害。記者曾伯愷／翻攝
徐男因嗆一句「看三小」引爆4人在新北新莊區街頭互毆，雙方互告傷害。記者曾伯愷／翻攝

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