敬鵬大火救出唯一生還消防員 桃消陳致達獲模範公務員

桃園市消防局第一大隊八德消防分隊隊員陳致達，曾參與敬鵬工廠火警入室搶救並將唯一生還者搶救帶出，也曾參與台南維冠大樓及花蓮雲翠大樓倒塌人命救助，歷經多場重大災害的他，這幾年積極將自身打火技巧及救災經驗做為教學分享，在今年榮獲桃園市模範公務人員，希望能將經歷繼續傳遞給學弟妹。

現年40歲的陳致達過去在桃園市消防局特搜大隊第一搜救分隊服務逾8年，2018年碰上敬鵬工廠大火，他回憶當時得知後直覺「今晚不用睡了」，與學弟趕去火場救援，到場時他獲報7名同仁在火場內失聯，驚覺情況不對，立即呼叫隊上所有人力到場進行搜索任務。

陳致達說，當下自己與另外3名同仁鋌而走險進入火場搜索，沿著水線一路走進火場找到風管後，發現水線被風管壓住，陳致達與同仁翻過風管後才聽到救命器的聲音，隨即在左手邊約2、30公尺處，發現一群消防人員躺在地上，當時內心除了震撼，更重要的是急忙確認每個人的生命跡象。

陳致達說，由於身上沒有太多的防護用具，再三叮嚀身邊同仁只要「火燒過來就快跑」，分頭評估每個學長的生命跡象，最後僅躲在風管下方並且臉朝下的呂宗郁有生命跡象，但意識模糊，僅知道「有人來救他了」。

他坦言，當時現場沒有人敢賭上性命進去救援，他毅然決然將手機關機進入火場，「我其實無法保證自己能不能再走出來」，且老婆肚中懷有身孕，媽媽看見新聞報導後也不斷打電話確認他是否安全，直到隔天上午搜救行動才告一段落。

陳致達說，當晚在火場中失聯的其中一名消防員余佳昇，和他感情相當好，前一周2人才一起打籃球，進入火場後他第一個找尋並確認余佳昇，但已無生命跡象，身旁學長勸他不要再浪費時間，讓他至今仍感到心有餘悸，相當感嘆。

除了敬鵬大火，陳致達也參與過台南維冠大樓及花蓮雲翠大樓倒塌救援。他說，起初從電視上看見維冠大樓倒塌，心想狀況應該還能應付，準備好人道救援器材就出發南下，未料到場時卻比想像中複雜太多，因為維冠屬於複合式大樓，現場火警、水災狀況百出，倒的方式又是堆疊式，情況相當複雜，「維冠大樓是我第一個遇到的重大災害，也是這輩子看過最多具屍體的一場救災」。