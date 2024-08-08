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影／澎湖西嶼海域驚見浮屍 身軀腐爛、面目全非不知男或女
澎湖西嶼鄉立幼兒園後方海域消波塊今天下午1時20分許驚見一具浮屍，白沙警分局警方獲報前往，見浮屍在斷崖下方，無道路可到達，經消防和海巡打撈上岸後，發現死者屍體腫脹腐爛、面目全非，連外觀是女性還是男性都無法辨識，研判在海中浸泡多日，將報請檢察官相驗，以釐清死者身分。
白沙警分局警方指出，今天下午1時20分許接獲民眾報案，指在西嶼鄉外垵村幼兒園後方附近海域的消波塊發現一具浮屍，警方立即派遣線上員警及偵查隊鑑識單位到場採證。
由於浮屍卡消波塊的現場斷崖下方無道路可達，警方協請消防及海巡單位共同合力打撈上岸。由於死者身軀腐爛、連面容都無法辨識，也看不出男女特徵，警方已報請澎湖地檢署檢察官相驗，以釐清死者身分。
警方呼籲，家中近日若有失蹤人口，可和白沙警分局聯繫。
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