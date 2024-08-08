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背著家人考特考...桃園警車禍亡 母手腳軟曝兒偶像是他

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，今上午6時許騎機車在中壢，與疑未依左轉號誌左彎的61歲的陳姓轎車駕駛發生碰撞，當場失去呼吸心跳送醫不治。吳男母親難過表示，看到孩子手腳都軟了。

吳男今上班途中行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與疑未依號誌左轉的陳男發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳送醫不治，而陳男酒測值為0，詳細肇事原因待釐清。

桃園市場張善政今至醫院慰問並致贈慰問金，並表示希望父母保重身體，不要太難過。

吳男母親說，謝謝大家辛苦幫他們，她相當不捨，兒子背著他們偷偷考特考，因以前很喜歡刑事鑑識學專家李昌鈺，才想當警察，後續要再進修，但不捨看到孩子被撞成這樣，手腳都軟了，也很謝謝大家，桃園真的很溫暖。

桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，上班途中車禍亡，桃園市長張善政（中）表示難過。記者翁唯真／攝影
桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，上班途中車禍亡，桃園市長張善政（中）表示難過。記者翁唯真／攝影

中壢 桃園 母親

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