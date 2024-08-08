背著家人考特考...桃園警車禍亡 母手腳軟曝兒偶像是他

桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，今上午6時許騎機車在中壢，與疑未依左轉號誌左彎的61歲的陳姓轎車駕駛發生碰撞，當場失去呼吸心跳送醫不治。吳男母親難過表示，看到孩子手腳都軟了。

吳男今上班途中行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與疑未依號誌左轉的陳男發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳送醫不治，而陳男酒測值為0，詳細肇事原因待釐清。

桃園市場張善政今至醫院慰問並致贈慰問金，並表示希望父母保重身體，不要太難過。