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桃園警車禍亡 張善政表難過贈10萬慰問金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，今上午6時許騎機車在中壢，與疑未依左轉號誌左彎的61歲的陳姓轎車駕駛發生碰撞，當場失去呼吸心跳送醫不治。桃園市長張善政前往醫院慰問家屬並致贈10萬元慰問金，表示後續若有需要市府或警察局協助部分會盡力。

吳男今上班途中行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與疑未依號誌左轉的陳男發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳送醫不治，而陳男酒測值為0，詳細肇事原因待釐清。

張善政下午於楊梅行程受訪時說，員警上班途中被違規左轉的車輛碰撞，緊急送醫但力道大仍往生，年邁父母從台中趕上來，經遺體相驗後，馬上就要返回台中辦後事。

張善政說，剛剛趕到醫院向員警家屬致敬，並致贈10萬元慰問金，後續需要市府或警察局協助部分會盡力。對於員警上班途中出意外，趕到難過，也頃他父母不要太難過保重身體，市府會做他們的後盾。

桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，上班途中車禍亡，桃園市長張善政（左3）表示難過。記者翁唯真／攝影
桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，上班途中車禍亡，桃園市長張善政（左3）表示難過。記者翁唯真／攝影
桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，上班途中車禍亡，桃園市長張善政（中）表示難過。記者翁唯真／攝影
桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，上班途中車禍亡，桃園市長張善政（中）表示難過。記者翁唯真／攝影

張善政 父母

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