桃園警車禍亡 張善政表難過贈10萬慰問金

桃園市警分局交通大隊楊梅分隊39歲吳姓員警，今上午6時許騎機車在中壢，與疑未依左轉號誌左彎的61歲的陳姓轎車駕駛發生碰撞，當場失去呼吸心跳送醫不治。桃園市長張善政前往醫院慰問家屬並致贈10萬元慰問金，表示後續若有需要市府或警察局協助部分會盡力。

吳男今上班途中行經中壢區高鐵南路三段、聖德路一段路口，與疑未依號誌左轉的陳男發生碰撞，吳男當場失去呼吸心跳送醫不治，而陳男酒測值為0，詳細肇事原因待釐清。

張善政下午於楊梅行程受訪時說，員警上班途中被違規左轉的車輛碰撞，緊急送醫但力道大仍往生，年邁父母從台中趕上來，經遺體相驗後，馬上就要返回台中辦後事。